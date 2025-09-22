متنازع ٹوئٹ کیس میں ایمان مزاری اور ان کے شوہر کے وارنٹ گرفتاری جاری

ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے ریاست و قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف متنازع ٹوئٹ کیس میں ایمان مزاری ایڈووکیٹ اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھہ ایڈووکیٹ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔
ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکہ نے ایمان مزاری ایڈووکیٹ اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔
عدالت کی جانب سے دونوں ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیےگئے، عدالت نے دونوں ملزمان کو گرفتار کرکے 24 ستمبرکو پیش کرنےکا حکم دیا ہے۔
عدالت اس سے قبل ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کو طلبی کے نوٹسز جاری کر چکی ہے۔
ہادی علی چٹھہ اور ایمان مزاری کے وکلا کی جانب سے وارنٹ منسوخی کی درخواست دائر کی گئی تاہم عدالت نے فی الفور وارنٹ منسوخی کی استدعا مسترد کردی۔ کیس کی مزید سماعت 24 ستمبر تک ملتوی کردی گئی ہے۔