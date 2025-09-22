ڈرگ کورٹ کا بغیرلائسنس ادویات بیچنےکے الزام میں حکیم شہزادکو گرفتار کرنےکا حکم

ڈرگ کورٹ لاہور نے غیر قانونی اشتہارات اور بغیر لائسنس ادویات بیچنے کے الزام میں حکیم شہزاد کو گرفتار کرنےکا حکم جاری کردیا۔
چیئرمین ڈرگ کورٹ لاہور محمد نوید رانا نے حکیم شہزاد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کردیے۔
عدالت نے ڈی پی او کو حکیم شہزاد کو گرفتار کرنےکا حکم جاری کرتے ہوئے ہدایت کی ہےکہ حکیم شہزاد کو گرفتار کرکے آئندہ پیشی پر عدالت میں پیش کیا جائے۔
عدالتی احکامات کے باوجود حکیم شہزادکو عدالت میں پیش نہ ہونے پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیےگئے۔
حکیم شہزاد پر غیرقانونی اشتہار اور بغیر لائسنس ادویات کی فروخت پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمےکے متن کے مطابق حکیم شہزاد ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر غیرقانونی تشہیر میں ملوث ہے۔
عدالت نے حکیم شہزاد کو 24 ستمبر کو گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔