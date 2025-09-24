تازہ تر ین
شوبز

شاہ رخ خان کو 33 سال بعد بالآخر پہلا نیشنل فلم ایوارڈ مل گیا

بالی ووڈ کے بادشاہ کہلائے جانے والے اداکار شاہ رخ خان کو بالآخر بھارتی حکومت کی جانب سے پہلا نیشنل فلم ایوارڈ مل گیا۔

بھارتی شوبز انڈسٹری کو تین دہائیوں سے زیادہ دینے کے باوجود انہیں یہ اعزاز پہلی بار دیا گیا ہے۔

بھارت میں نیشنل فلم ایوارڈز کا سلسلہ 1954 سے جاری ہے اور ہر سال منعقدہ اس فیسٹیول میں اداکاروں، فلموں اور فلمی صنعت سے وابستہ مختلف شعبہ جات کو اعزازات دیے جاتے ہیں۔ امسال کے ایوارڈز میں شاہ رخ خان کو بہترین اداکار کے اعزاز سے نوازا گیا، جب کہ نئے اداکار وکرانت میسی کو بھی اسی کیٹیگری میں ایوارڈ دیا گیا۔

اداکارہ رانی مکھرجی کو بہترین اداکارہ کا نیشنل ایوارڈ ملا۔ اس کے علاوہ بہترین فیچر فلم کا ایوارڈ ’بارہویں فیل‘ کو دیا گیا، جب کہ تامل، تیلگو اور گجراتی سمیت مقامی زبانوں کی فلموں کو بھی مختلف ایوارڈز سے نوازا گیا۔

71ویں نیشنل فلم ایوارڈز 2025 کے فیسٹیول میں مجموعی طور پر 21 ایوارڈز تقسیم کیے گئے، جو 19 مختلف کیٹیگریز میں تھے۔ تقریب میں بہترین ہندی فلم، بہترین ہدایتکار، دادا صاحب پھالکے ایوارڈ، بہترین فلم نقاد، بہترین گیت، بہترین ایکشن ڈائریکشن، بہترین پلے بیک سنگر (خواتین و مرد)، بہترین کوریوگرافی، میک اپ، کاسٹیوم ڈیزائن، سنیماٹوگرافی اور ساؤنڈ ڈیزائن سمیت کئی دیگر کیٹیگریز کے ایوارڈز شامل تھے۔

شاہ رخ خان نے اپنے کیریئر کا آغاز 1988 میں بھارتی سرکاری ٹی وی ’’دوردرشن‘‘ کے ڈراموں سے کیا، جب کہ ان کی پہلی فلم دیوانہ 1992 میں ریلیز ہوئی تھی۔ پہلی ہی فلم میں وہ ناظرین کے دل جیتنے میں کامیاب ہوگئے اور اسی سال انہوں نے سات فلموں میں کام کرکے بالی ووڈ میں اپنی جگہ بنا لی۔

گزشتہ 33 برسوں میں شاہ رخ خان نے درجنوں یادگار اور کامیاب فلمیں پیش کیں اور متعدد نجی فلمی ایوارڈز اپنے نام کیے، مگر نیشنل فلم ایوارڈ کا اعزاز انہیں پہلی بار ملا ہے، جسے مداح ایک تاریخی لمحہ قرار دے رہے ہیں۔


اہم خبریں
چین میں سمندری طوفان ’ریگاسا‘ کے باعث 10 شہروں میں ہنگامی اقدامات، اسکول اور کاروبار بند
پاکستان کی معیشت پر سیلاب کے اثرات کو آئی ایم ایف جائزے میں شامل کیا جائے، وزیراعظم کا مطالبہ
غزہ کیلیے امداد لے جانے والے گلوبل صمود فلوٹیلا پر اسرائیلی ڈرون حملے، کمیونیکیشن مفلوج، کارکنوں کی جانوں کو
صاحبزادہ فرحان اہم کارنامہ انجام دینے والے چوتھے پاکستانی کھلاڑی بن گئے
بے قابو اسرائیل خطے کے امن کیلیے خطرہ بن گیا، مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا؛ ترک صدر
وزیراعظم سے صدر ورلڈ بینک کی ملاقات، اصلاحات اور پائیدار ترقی کیلیے بھرپور تعاون کا اعادہ
شام اور اسرائیل کشیدگی کم کرنے کے معاہدے کے قریب پہنچ گئے، امریکا کا دعویٰ
ٹرمپ نے اقوام متحدہ اجلاس میں ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بندی کا ذکر چھیڑ دیا
غزہ میں خونریزی بند کریں، ورنہ نوبیل بھول جائیں: فرانسیسی صدر کا ٹرمپ کو دو ٹوک پیغام
او آئی سی رابطہ گروپ کا اہم اجلاس، کشمیریوں کے حق خودارادیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وزیر اعظم شہباز شریف کی خوشگوار ماحول میں غیر رسمی ملاقات
۔9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس سے متعلق عمران خان کی دو درخواستیں خارج
گلوبل صمود فلوٹیلا نے عسقلان جانے کی اسرائیلی پیشکش مسترد کردی، غزہ جانے کا اعلان
الگ اور آزاد ریاست کا قیام فلسطینی عوام کا بنیادی حق ہے، اقوام متحدہ
حماس کا صدر ٹرمپ کو خط؛ غزہ جنگ بندی کے لیے بڑی پیشکش کردی
پاکستان مغربی ممالک کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا خیرمقدم کرتا ہے، اسحاق ڈار





دلچسپ و عجیب
ایک پھل کی بدبو نے برطانیہ کے ایک قصبے میں ایمرجنسی صورتحال پیدا کر دی
انٹرنیٹ سے سیکھ کر نوجوان راکٹ بنانے اور اسے 400 میٹر بلندی تک بھیجنے میں کامیاب
۔71 سالہ بھارتی خاتون کا کارنامہ؛ 13 ہزار فٹ کی بلندی سے اسکائے ڈائیونگ
دو گول گپوں کے جھگڑے پر خاتون کا سڑک پر دھرنا؛ ٹریفک جام
71 سالہ خاتون نے کی13 ہزار فٹ کی بلندی سے سکائی ڈائیونگ
نیا گنیز ریکارڈ:امریکا میں دنیا کا سب سے وزنی آڑو
بھارتی ایئرپورٹ آسیب زدہ قرار دینے پر یوٹیوبر گرفتار
چینیوں میں دانتوں پر ٹیٹو بنوانے کا فیش مقبول ہونے لگا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain