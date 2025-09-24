تازہ تر ین
شوبز

بیٹیوں کو جہیز میں مہنگا سونا نہیں گاڑی دیں، بشریٰ انصاری کا والدین کو مشورہ

پاکستان کی معروف اور سینئر اداکارہ بشریٰ انصاری نے بیٹیوں کے جہیز سے متعلق ایک اہم پیغام دیا ہے، جو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔

ایک حالیہ بیان میں اداکارہ بشریٰ انصاری نے کہا کہ والدین بیٹیوں کو مہنگا سونا دینے کے بجائے ان کی تعلیم پر توجہ دیں اور اگر مالی وسائل اجازت دیں تو انہیں جہیز میں گاڑی دیں تاکہ وہ عملی زندگی میں خودمختار ہو سکیں۔

سینئر اداکارہ کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر مہنگے زیورات کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ صرف دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ بےکار ہو جاتے ہیں جبکہ حالات کی وجہ سے انہیں پہننا بھی مناسب نہیں ہوتا۔

انہوں نے والدین کو مشورہ دیا کہ ضرورت سے زیادہ کپڑے بنوانے کے بجائے ایسی چیزیں دی جائیں جو بچیوں کے کام آئیں اور ان میں خود اعتمادی پیدا کریں۔

بشریٰ انصاری نے واضح کیا کہ اگر سونا دینا ضروری ہو تو محض علامتی طور پر چھوٹی سی چین یا معمولی زیور دیا جا سکتا ہے، لیکن اصل سرمایہ کاری بیٹیوں کی تعلیم اور خودمختاری پر ہونی چاہیے۔


