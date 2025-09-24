معروف اطالوی اداکارہ کلاڈیا کارڈینیل 87 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں

معروف اطالوی اداکارہ کلاڈیا کارڈینیل 87 برس کی عمر میں فرانس میں انتقال کر گئیں۔
غیر ملکی میڈیا کے مطابق اداکارہ کلاڈیا کارڈینیل کا فلمی کیریئر چھ دہائیوں پر محیط تھا، جس دوران انہوں نے یورپی سینما اور ہالی ووڈ کی کئی مشہور فلموں میں کام کیا۔
کلاڈیا کارڈینیل 1938 میں تیونس میں پیدا ہوئیں۔ صرف 16 سال کی عمر میں انہوں نے ایک مقامی مقابلہ حسن جیتا، جس کے بعد انہیں وینس فلم فیسٹیول میں شرکت کا موقع ملا۔ وہاں سے ان کے فلمی سفر کا آغاز ہوا اور جلد ہی وہ اٹلی کی صفِ اول کی اداکاراؤں میں شامل ہو گئیں۔
2002 میں انہیں برلن فلم فیسٹیول میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا، جو ان کے فنی خدمات کا عالمی سطح پر اعتراف تھا۔
رپورٹس کے مطابق اداکارہ کو کم عمری میں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا جس کے باعث کلاڈیا نے لندن میں ایک بیٹے کو جنم دیا، جس کو انہوں نے خفیہ رکھا اور بعد ازاں طویل عرصے تک اسے اپنا بھائی ظاہر کرتی رہیں تاہم کچھ ہی وقت بعد حقیقت منظرِ عام پر آگئی۔