پاک بھارت میچ میں متنازع گفتگو، ہیرو بننے کی کوشش میں بھارتی کپتان مشکل میں پڑگئے

ایشیا کپ میں پاک بھارت میچ کے بعد پریزینٹیشن میں متنازع اور سیاسی بیان بازی کے ذریعے ہیرو بننے کی کوشش پر بھارتی کپتان سوریا کمار یادیو مشکل میں پھنس گئے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کی شکایت پر آئی سی سی نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے بھارتی کپتان کے خلاف کارروائی کا عندیہ دیا ہے۔

پاکستان کی جانب سے جمع کرائے گئے شواہد کا جائزہ لینے کے بعد سوریا کمار کے خلاف کارروائی کی سفارش بھی کی گئی ہے۔

بھارتی میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہےکہ پاکستان کے خلاف گروپ اسٹیج میں کھیلے گئے میچ کے بعد سوریا کمار یادیو کے سیاسی جملے بولے جانے پر پاکستان نے باضابطہ طور پر آئی سی سی میں شکایت درج کرائی تھی، اس معاملے کو میچ ریفری رچی رچرڈسن دیکھ رہے ہیں جنہوں نے بھارتی ٹیم مینجمنٹ کو ای میل بھی بھیج دی ہے۔

بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ ای میل میں میچ ریفری رچی رچرڈسن نے واضح کیا ہے کہ سوریا کمار نے کھیل کے مفاد کے خلاف غیر مناسب ریمارکس دیے جس سے  لگتا ہے کہ بھارتی کپان نے کھیل کی ساکھ کو نقصان پہنچا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق آئی سی سی پاکستان کی شکایت کا جائزہ لے رہا ہے اور جلد اس کی باضابطہ سماعت ہوگی جبکہ  پاکستان کی جانب سے اس حوالے سے 2 آفیشل رپورٹس ملی ہیں۔

بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ سوریا کمار یادیو کے خلاف باضابطہ کارروائی کے امکانات بڑھ گئے ہیں جس سے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوسکتا ہے۔

واضح رہےکہ بھارتی کپتان سوریا کمار نے ایشیا کپ کے گروپ اسٹیج میچ میں جیت کے بعد پریزنٹیشن میں گفتگو کرتے ہوئے پہلگام واقعے کا ذکر کرتے ہوئے متنازع بات کی تھی


