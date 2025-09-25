تازہ تر ین
کھیل

بھارتی بورڈ نے 0-6 اور فائر سیلیبریشن پر پاکستانی کھلاڑیوں کی آئی سی سی سے شکایت کردی

بھارتی کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی سے  پاکستانی کھلاڑیوں کی بھی شکایت کردی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق بی سی سی آئی کی جانب  آئی سی سی کو ای میل  لکھی گئی  ہے جس میں پاکستانی کھلاڑیوں کی باضابطہ شکایت کرتے ہوئے  فاسٹ بولر حارث رؤف اور صاحبزادہ فرحان کے خلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق بی سی سی آئی کی ای میل میں کہا گیا ہےکہ صاحبزادہ فرحان اور حارث رؤف نے گراؤنڈ میں اشتعال انگیز اشارے کیے، حارث رؤف نے تماشائیوں کے کوہلی کوہلی کی آوازیں لگانے پر جیٹ کریش کے اشارے کیے اور 6 صفر کا نشان بنایا جب کہ صاحبزادہ فرحان نے 50 رنز مکمل ہونے پر گن فائر سیلی بریشن کی۔

بھارتی کرکٹ بورڈ کی جانب سے میچ ریفری اینڈی ڈی پائی کرافٹ کو  اس حوالے سے ویڈیو ثبوت بھی فراہم کیے گئے ہیں۔

بھارتی کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ  گراؤ نڈ میں یہ رویہ اسپرٹ آف دی گیم کے خلاف ہے لہٰذا کھلاڑیوں کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے۔


