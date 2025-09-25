ایشیا کپ سپر فور: پاکستان کا بنگلا دیش کو 139 رنز کا ہدف

ایشیا کپ کے سپر فور مرحلے میں پاکستان نے بنگلادیش کو 139 رنز کا ہدف دے دیا۔
دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں جاری میچ میں پاکستان کی بیٹنگ لائن بنگلادیش کی بولنگ کے آگے بے بس دکھائی دی۔ قومی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کی نقصان پر 138 رنز اسکور کیے۔
پاکستان کی جانب سے محمد حارث 31 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ محمد نواز 25، شاہین شاہ آفریدی 19، کپتان سلمان آغا 19، فخر زمان 13، صاحبزادہ فرحان 4 اور حسین طلعت 3 رنز کے انفرادی اسکور پر آؤٹ ہوئے۔
فہیم اشرف 14 اور حارث رؤف 3 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے۔
صائم ایوب نے 45 بین الاقوامی ٹی ٹوئنٹی میچز کے کیریئر میں 9ویں بار صفر پر آؤٹ ہوتے ہوئے شاہد آفریدی کو پیچھے چھوڑ کر صفر پر آؤٹ ہونے والے دوسرے پاکستانی کھلاڑی بن گئے۔
بنگلادیش کی جانب سے تسکین احمد نے 3، رشاد حسین اور مہدی حسن نے 2، 2 اور مستفیض الرحمان نے 1 وکٹ حاصل کی۔