اسرائیل کو مغربی کنارے کے انضمام کی اجازت نہیں دوں گا: صدر ٹرمپ کا دوٹوک اعلان

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کردیا کہ وہ اسرائیل کو مغربی کنارے کے انضمام کی اجازت نہیں دیں گے۔
امریکی صدر نے اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ اب بہت ہو چکا ہے، میں اسرائیل کو مغربی کنارے کو ضم کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، یہ سلسلہ اب رکنا چاہیے۔ ٹرمپ نے بتایا کہ اس معاملے پر اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے بھی بات ہوئی ہے۔
امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر عرب رہنماؤں کو بھی یقین دہانی کرائی کہ وہ اسرائیل میں مغربی کنارے کے انضمام کے منصوبے کی مخالفت کرتے ہیں۔
رپورٹس کے مطابق حال ہی میں اسرائیلی حکام کی جانب سے کہا گیا تھا ان کی حکومت مغربی کنارے کے کچھ حصوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اقدامات کر سکتی ہے۔
تاہم ٹرمپ نے دوٹوک مؤقف اپناتے ہوئے کہا کہ اس معاملے پر اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے بھی بات ہو چکی ہے اور وہ کسی صورت انضمام کی اجازت نہیں دیں گے۔
گزشتہ روز امریکی خصوصی ایلچی برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکوف نے بھی کہا تھا کہ صدر ٹرمپ کی مسلم رہنماؤں سے ملاقات مثبت رہی اور توقع ہے کہ غزہ میں جاری جنگ کے خاتمے کی کوششوں میں جلد پیش رفت ہو سکتی ہے۔