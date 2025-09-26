تازہ تر ین
انٹر نیشنل

اگر فٹبال ورلڈکپ کیلئے کوئی شہر غیر محفوظ لگا تو میچز دوسری جگہ منتقل کردینگے: ٹرمپ

واشنگٹن: امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر انہیں لگا کہ فٹبال ورلڈ کپ کے لیے امریکا کا کوئی شہر محفوظ نہیں تو وہ میچز دوسرے شہر منتقل کردیں گے۔ 

غیر ملکی میڈیا کے مطابق 25 ستمبر کو وائٹ ہاؤس میں گفتگو کے دوران جب صحافیوں نے صدر ٹرمپ سے فٹبال ورلڈکپ کے میچز کی سکیورٹی سے متعلق پوچھا تو امریکی صدر نے جواب دیا اگر انہیں لگا  فٹبال ورلڈکپ کے لیے امریکا کا کوئی شہر محفوظ نہیں تو وہ میچز دوسرے شہر منتقل کردیں گے۔

صحافیوں کی جانب سے خصوصی طور پر  امریکی شہروں سان فرانسسکو اور سیٹل سے متعلق سوال پر ٹرمپ نے کہا کہ ہم یقینی بنائیں گے کہ وہ محفوظ ہوں تاہم اگر ہمارے خیال میں کوئی بھی شہر ورلڈکپ کے لیے تھوڑا سا بھی غیر محفوظ ہو گا تو  ہم وہاں میچ کی اجازت نہیں دینگے اور  کسی اور شہر منتقل کردیں گے۔

واضح رہے کہ فیفا ورلڈکپ سال 2026 میں کھیلا جائے گا جب کہ  امریکا، کینیڈا اور میکسیکو فٹبال ورلڈکپ کی مشترکہ میزبانی کریں گے۔

فیفا ورلڈکپ 2026 کے شیڈول کے مطابق امریکی شہروں سان فرانسسکو اور سیٹل میں 6،6 میچز کھیلے جائیں گے، یہ شہر ان ریاستوں کا حصہ ہیں جن میں ٹرمپ کی مخالف جماعت ڈیموکریٹس کی حکومت ہے۔


اہم خبریں
جامعہ کراچی نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری منسوخ کردی
ایران اسرائیلی جوہری منصوبوں اور سائنسدانوں کی خفیہ معلومات منظرعام پر لے آیا
نیتن یاہو کا اقوام متحدہ سے خطاب، مسلم ممالک کا بائیکاٹ کا فیصلہ
نیش کپ اسکواش ٹورنامنٹ: پاکستان کے اشعب عرفان نے بھارتی حریف ویر چھوثرانی کو شکست دیدی
آئی ایم ایف کاگزشتہ مالی سال 12 ہزار 970 ارب روپے کا ٹیکس ہدف پورا نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار
وزیراعظم شہباز شریف آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرینگے
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس ایک لاکھ 61 ہزار سے تجاوز کر گیا
پاکستان کی سفارتی، دفاعی اور عالمی سطح پر پوزیشن مضبوط ہو رہی ہے: خواجہ آصف
اسرائیلی فوج کا صنعا پر بڑا حملہ، حوثیوں کے 11 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا
یوکرینی صدر زیلنسکی کا بڑا اعلان: جنگ ختم ہوتے ہی عہدہ چھوڑنے کی پیشکش
کرپشن اور ناقص تفتیش میں ملوث خاتون سمیت ایف آئی اے کے 5افسران کو سخت سزائیں
۔26 ،نومبراحتجاج پر درج مقدمے میں گرفتار ملزم 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے
خلیج تعاون کونسل کا بڑا فیصلہ: اب ایک ویزے پر 6 خلیجی ممالک کا سفر کریں
پی آئی اے کو برطانیہ کیلئے مسافر بردار اور کارگو پروازیں چلانے کی اجازت مل گئی
چین میں سمندری طوفان ’ریگاسا‘ کے باعث 10 شہروں میں ہنگامی اقدامات، اسکول اور کاروبار بند
پاکستان کی معیشت پر سیلاب کے اثرات کو آئی ایم ایف جائزے میں شامل کیا جائے، وزیراعظم کا مطالبہ





دلچسپ و عجیب
چین میں دنیا کا بلند ترین پل 28 ستمبر کو ٹریفک کیلئے کھل جائیگا، اونچائی حیران کردینے والی
چین کا تاریخی کارنامہ: دنیا کا سب سے بلند پل 28 ستمبر سے ٹریفک کےلیے کھل جائے گا
علی ظفر کی فلم طیفا اِن ٹربل 2 کب ریلیز ہوگی؟
شادی نہیں کروں گا لیکن باپ بننا چاہتا ہوں؛ سلمان خان
کِم کارڈیشین 44 برس کی عمر میں اتنی فٹ کیسے ہیں؟
انوکھی شادی: 63 سالہ دلہن اور 31 سالہ دلہا؛ دلہن عمر میں ساس سے بھی بڑی
ایک پھل کی بدبو نے برطانیہ کے ایک قصبے میں ایمرجنسی صورتحال پیدا کر دی
انٹرنیٹ سے سیکھ کر نوجوان راکٹ بنانے اور اسے 400 میٹر بلندی تک بھیجنے میں کامیاب
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain