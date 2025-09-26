پی ٹی اے نے وائی فائی 7 کیلئے 6 گیگا ہرٹز بینڈ کی منظوری دے دی

پاکستان میں تیز ترین کنیکٹیویٹی کی راہ ہموار ہوگئی ہے جس کے لیے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی(پی ٹی اے)نے وائی فائی 7 کے لیے 6 گیگا ہرٹز بینڈ کی منظوری دے دی ہے۔
پی ٹی اے نے وائی فائی سیون اور آئندہ آنے والی تمام وائی فائی جنریشنز کے لیے 6 گیگا ہرٹز بینڈ (5925–6425 MHz) میں استعمال کی منظوری دے دی ہے، جووائی فائی 6 ای کے پہلے سے منظور شدہ معیار کے عین مطابق ہے۔
اس پیش رفت کے نتیجے میں پاکستان ایشیا پیسیفک کے ان اولین ممالک میں شامل ہو گیا ہے جو اس جدید ٹیکنالوجی کو اپنا رہے ہیں اور یہ پیش رفت ملک کے ڈیجیٹل ارتقا، جدت اور عالمی سطح پر قیادت کے عزم کے حوالے سے اہم پیش رفت ہے۔
اس ضمن میں بتایا گیا کہ وائی فائی سیون شان دار طور پر تیز ترین ڈیٹا ریٹس، نہایت کم لیٹنسی اور بے مثال قابل اعتماد کارکردگی فراہم کرتا ہے اور یہ جدید ٹیکنالوجی پرانے فریکوئنسی بینڈز کے زیادہ استعمال اور براڈبینڈ کی فراہمی کے اخراجات میں کمی کے ذریعے، گھروں، چھوٹے و درمیانے کاروباروں، تعلیمی اداروں، صحت عامہ کے مراکز اور اسمارٹ سٹی منصوبوں کے لیے تیز تر، پائیدار اور قابلِ اعتماد کنیکٹیویٹی کو یقینی بناتی ہے۔
مزید بتایا گیا کہ یہ سنگ میل پی ٹی اے کے غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ پاکستان میں ڈیجیٹل خلا کو ختم کرے، ٹیلی کمیونی کیشن انفراسٹرکچر کو نئی مضبوطی اور استحکام دے اور ملک کو ایک محفوظ، جدید اور ہمہ گیر ڈیجیٹل معیشت کی جانب تیز تر پیش رفت کے ساتھ آگے بڑھائے۔