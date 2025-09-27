تازہ تر ین
شوبز

حزب اللہ کا جھنڈا لہرانے والے آئرش گلوکار کے خلاف دہشت گردی کا الزام خارج

برطانوی عدالت نے لبنان کی تنظیم حزب اللہ کا جھنڈا لہرانے کے الزام میں دہشت گردی کے مقدمے کا سامنا کرنے والے آئرلینڈ کے میوزیکل بینڈ ’نیکیپ‘ کے گلوکار 27 سالہ لیام اوہانا کے خلاف دہشت گردی کا الزام خارج کردیا۔

خبر رساں ادارے ’رائٹرز‘ کے مطابق لندن کی عدالت نے آئرش ریپ گروپ ’نیکیپ‘ کے گلوکار کے خلاف دہشت گردی کے الزام کو مسترد کیا۔

ویسٹ منسٹر مجسٹریٹس کورٹ میں سماعت کے بعد جج پال گولڈ اسپرنگ نے فیصلہ دیا کہ گلوکار پر دہشت گردی کا الزام 6 ماہ کی قانونی مدت کے بعد لگایا گیا، اس لیے یہ غیر قانونی ہے اور عدالت اس کی سماعت نہیں کر سکتی۔

فیصلے پر گلوکار، ان کے حامیوں اور بینڈ کے دیگر ارکان نے خوشی کا اظہار کیا۔

شمالی آئرلینڈ کی فرسٹ منسٹر مشیل اونیل نے بھی فیصلے کی حمایت کی اور کہا کہ یہ الزام غزہ میں اسرائیلی اقدامات کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو خاموش کرنے کی کوشش تھی۔

لیام اوہانا نے فیصلے کے بعد کہا کہ مذکورہ مقدمہ کبھی ان کے یا عوامی خطرے کے بارے میں نہیں تھا بلکہ غزہ کے لیے آواز اٹھانے کی سزا تھی۔

ان پر نومبر 2024 میں لندن کے ایک کنسرٹ میں حزب اللہ کا جھنڈا لہرانے کا الزام تھا، حزب اللہ برطانیہ میں کاالعدم تنظیم ہے۔

گلوکار پر مئی 2025 میں دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ دائر کیا گیا تھا، جون 2025 میں عدالت نے ان پر دہشت گردی کی فرد جرم عائد کی تھی اور گلوکار نے خود پر لگے الزامات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے اپیل کرنے کا اعلان کیا تھا۔

’نیکیپ‘ میوزیکل بینڈ کے ارکان آئرش اور انگریزی زبان میں گلوکاری کرتے ہیں ہیں اور فلسطین کی حمایت کرتے رہے ہیں۔

ماضی میں عدالتی سماعتوں کے دوران لیام اوہانا نے عدالت کو بتایا تھا کہ کنسرٹ کے دوران حزب اللہ کا جھنڈا ایک تماشائی نے اسٹیج پر پھینکا تھا، انہوں نے جھنڈا نہیں لہرایا تھا۔


اہم خبریں
یمن میں بحری جہاز پر حملہ، کپتان سمیت 24 پاکستانی محصور، حکومت سے فوری مدد کی اپیل
خالصتان ریفرنڈم کا اعلان: سکھ رہنماؤں نے بھارت کو للکار دیا
بھارت دنیا بھر میں دہشتگردوں کی سرپرستی کو چھپا نہیں سکتا، اقوام متحدہ میں پاکستان کا کرارا جواب
انتہائی افزودہ یورینیئم سےمتعلق شفاف طریقہ اختیارکرنے کیلئے تیارہیں: ایرانی صدر
پاکستان، چین، ایران اور روس کا پرامن افغانستان کی حمایت کا اعادہ
سی پیک فیز 2 کا باقاعدہ آغاز، پاک چین شراکت داری تاریخی مرحلے میں داخل
ایشیا کپ فائنل سے قبل پاک بھارت کپتانوں کا ٹرافی کے ساتھ ’فوٹو شوٹ‘ کھٹائی میں پڑگیا
اقوام متحدہ اجلاس؛ وزیر دفاع کے پیچھے بیٹھی خاتون سے متعلق دفتر خارجہ کی وضاحت
آئی سی سی نے سوریا کمار اور حارث رؤف پر جرمانہ عائد کردیا
بھارت میں عقیدتِ رسول جرم بن گیا، ’آئی لو محمد ﷺ‘ کہنے پر مسلمانوں پر پولیس کا تشدد
آکسفورڈ کا پاکستان میں تین نئے لازمی نصاب متعارف کرانے کا اعلان
وزیراعظم کی انتونیو گوتریس سے ملاقات، پاکستان میں بیرونی حمایت یافتہ دہشتگردی کا معاملہ اٹھا دیا
صدر ٹرمپ نے امریکی کمپنیوں کو پاکستان میں فوری سرمایہ کاری کی ہدایت دی ہے، وزیراعظم
جامعہ کراچی نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری منسوخ کردی
ایران اسرائیلی جوہری منصوبوں اور سائنسدانوں کی خفیہ معلومات منظرعام پر لے آیا
نیتن یاہو کا اقوام متحدہ سے خطاب، مسلم ممالک کا بائیکاٹ کا فیصلہ





دلچسپ و عجیب
ہانگ کانگ اور جنوبی چین کے لوگ سمندری طوفان سے بچنے کیلئے اس تصویر کو کیوں استعمال کر رہے ہیں؟
دنیا کی پہلی نیٹ زیرو انرجی مسجد جو مٹی اور سولر پینلز سے تعمیر کی جا رہی ہے
بھارتی شہری نے 260 کلو کے ستونوں کو تھام کر عالمی ریکارڈ قائم کرلیا
چین میں دنیا کا بلند ترین پل 28 ستمبر کو ٹریفک کیلئے کھل جائیگا، اونچائی حیران کردینے والی
چین کا تاریخی کارنامہ: دنیا کا سب سے بلند پل 28 ستمبر سے ٹریفک کےلیے کھل جائے گا
علی ظفر کی فلم طیفا اِن ٹربل 2 کب ریلیز ہوگی؟
شادی نہیں کروں گا لیکن باپ بننا چاہتا ہوں؛ سلمان خان
کِم کارڈیشین 44 برس کی عمر میں اتنی فٹ کیسے ہیں؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain