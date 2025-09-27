تازہ تر ین
شوبز

پاکستانی ہارر فلم ’دیمک‘ کو دنیا بھر میں ریلیز کرنے کا اعلان

 جون 2025 میں ملک میں ریلیز کی جانے والی ہارر فلم ’دیمک‘ کو مقامی باکس آفس پر شاندار کامیابی کے بعد آئندہ ماہ دنیا بھر میں ریلیز کرنے کا اعلان کردیا گیا۔

شوبز ویب سائٹ ’ورائٹی‘ کےمطابق ’دیمک‘ کو شاندار کہانی، مناظر اور فلم نگاری کی وجہ سے اکتوبر میں یورپ، امریکا اور مشرق وسطی ممالک میں ریلیز کیا جائے گا۔

فلم کو ابتدائی طور پر برطانیہ، امریکا، کینیڈا اور متعدد دیگر یورپی ممالک میں ریلیز کیا جائے گا، جس کے بعد ترتیب وار اسے خلیجی اور مشرق وسطی ممالک میں بھی ریلیز کیا جائے گا۔

دیمک‘ کو 17 اکتوبر کو امریکا اور یورپ جب کہ 23 اکتوبر کو خلیجی اور مسرق وسطی ممالک میں ریلیز کردیا جائے گا۔

ہارر فلم نے پاکستان میں ریکارڈ کمائی کرتے ہوئے 18 کروڑ روپے کے لگ بھگ کمائی کی تھی، یہ پاکستان میں کسی بھی مقامی ہارر فلم کی سب سے زیادہ کمائی تھی۔

رافع راشدی کی ہدایت کاری اور عائشہ مظفر کی تحریر کردہ اس فلم کی کہانی ساس اور بہو کے درمیان کشیدہ تعلقات کے گرد گھومتی ہے، جس کا پس منظر ایک گھر میں بڑھتی ہوئی پراسرار اور ماورائی سرگرمیوں پر مبنی ہے۔

فلم کی میگا کاسٹ میں جاوید شیخ، ثمینہ پیرزادہ، بشریٰ انصاری، سونیا حسین، فیصل قریشی اور ثمن انصاری سمیت دیگر نامور اداکار شامل ہیں۔

کہانی ایک ایسے خاندان پر مبنی ہے جن کے گھر میں رفتہ رفتہ خوفناک اور پراسرار ماورائی سرگرمیاں بڑھنے لگتی ہیں، جیسے جیسے یہ واقعات شدت اختیار کرتے ہیں، ساس اور بہو کے تعلقات مزید کشیدہ ہوتے جاتے ہیں، جب کہ بیٹا اُن دونوں کے درمیان الجھ کر رہ جاتا ہے۔

فلم کو شائقین کی جانب سے بھرپور پذیرائی ملی تھی، جس کے بعد اب سے دنیا کے متعدد ممالک میں ریلیز کرنے کا اعلان کردیا گیا۔


اہم خبریں
یمن میں بحری جہاز پر حملہ، کپتان سمیت 24 پاکستانی محصور، حکومت سے فوری مدد کی اپیل
خالصتان ریفرنڈم کا اعلان: سکھ رہنماؤں نے بھارت کو للکار دیا
بھارت دنیا بھر میں دہشتگردوں کی سرپرستی کو چھپا نہیں سکتا، اقوام متحدہ میں پاکستان کا کرارا جواب
انتہائی افزودہ یورینیئم سےمتعلق شفاف طریقہ اختیارکرنے کیلئے تیارہیں: ایرانی صدر
پاکستان، چین، ایران اور روس کا پرامن افغانستان کی حمایت کا اعادہ
سی پیک فیز 2 کا باقاعدہ آغاز، پاک چین شراکت داری تاریخی مرحلے میں داخل
ایشیا کپ فائنل سے قبل پاک بھارت کپتانوں کا ٹرافی کے ساتھ ’فوٹو شوٹ‘ کھٹائی میں پڑگیا
اقوام متحدہ اجلاس؛ وزیر دفاع کے پیچھے بیٹھی خاتون سے متعلق دفتر خارجہ کی وضاحت
آئی سی سی نے سوریا کمار اور حارث رؤف پر جرمانہ عائد کردیا
بھارت میں عقیدتِ رسول جرم بن گیا، ’آئی لو محمد ﷺ‘ کہنے پر مسلمانوں پر پولیس کا تشدد
آکسفورڈ کا پاکستان میں تین نئے لازمی نصاب متعارف کرانے کا اعلان
وزیراعظم کی انتونیو گوتریس سے ملاقات، پاکستان میں بیرونی حمایت یافتہ دہشتگردی کا معاملہ اٹھا دیا
صدر ٹرمپ نے امریکی کمپنیوں کو پاکستان میں فوری سرمایہ کاری کی ہدایت دی ہے، وزیراعظم
جامعہ کراچی نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری منسوخ کردی
ایران اسرائیلی جوہری منصوبوں اور سائنسدانوں کی خفیہ معلومات منظرعام پر لے آیا
نیتن یاہو کا اقوام متحدہ سے خطاب، مسلم ممالک کا بائیکاٹ کا فیصلہ





دلچسپ و عجیب
ہانگ کانگ اور جنوبی چین کے لوگ سمندری طوفان سے بچنے کیلئے اس تصویر کو کیوں استعمال کر رہے ہیں؟
دنیا کی پہلی نیٹ زیرو انرجی مسجد جو مٹی اور سولر پینلز سے تعمیر کی جا رہی ہے
بھارتی شہری نے 260 کلو کے ستونوں کو تھام کر عالمی ریکارڈ قائم کرلیا
چین میں دنیا کا بلند ترین پل 28 ستمبر کو ٹریفک کیلئے کھل جائیگا، اونچائی حیران کردینے والی
چین کا تاریخی کارنامہ: دنیا کا سب سے بلند پل 28 ستمبر سے ٹریفک کےلیے کھل جائے گا
علی ظفر کی فلم طیفا اِن ٹربل 2 کب ریلیز ہوگی؟
شادی نہیں کروں گا لیکن باپ بننا چاہتا ہوں؛ سلمان خان
کِم کارڈیشین 44 برس کی عمر میں اتنی فٹ کیسے ہیں؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain