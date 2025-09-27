اسرائیل جارحانہ کارروائیوں سے مشرق وسطیٰ کو تباہ کرنےکی کوشش کررہا ہے، روسی وزیرخارجہ

روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا کہنا ہےکہ اسرائیل اپنی جارحانہ کارروائیوں سے مشرق وسطیٰ کو تباہ کرنےکی کوشش کر رہا ہے۔
اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب میں روسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف غیرقانونی طاقت کا استعمال کر رہا ہے اور ایران، قطر، لبنان، شام، یمن اور عراق میں جارحیت کر رہا ہے۔
روسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ مغربی ممالک کی جانب سے ایران کے اوپر پابندیاں دوبارہ لگوانےکی کوششیں غیرقانونی ہیں۔
بھارت سے تجارت کے حوالے سے سرگئی لاوروف کا کہنا تھا کہ روس اور بھارت کے درمیان اقتصادی شراکت داری کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ روس پر نیٹو اور یورپی ممالک کے خلاف کارروائی کا منصوبہ بنانے کا الزام غلط ہے، صدر پیوٹن بھی اس کی تردید کرچکے ہیں۔
روسی وزیر خارجہ نے خبردار کیا کہ روس کے خلاف کسی بھی کارروائی کا فیصلہ کُن جواب دیا جائے گا، روس یوکرین تنازع کی دیانت دارانہ امن بات چیت کے لیے تیار ہے۔