سکیورٹی فورسز کے درشہ خیل آپریشن میں ہلاک دہشتگردوں میں ایک بنگلادیشی نکلا

خیبر پختونخوا میں سکیورٹی فورسز کی کارروائی میں ہلاک ہونے والے متعدد دہشت گردوں میں سے ایک بنگلادیشی شہری نکلا۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق خیبر پختونخوا کے علاقے لکی مروت میں مُلا نذیر گروپ کے دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاعات پر 26 اور 27 ستمبر کو انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، آپریشن میں پاک فوج، اسپیشل سروسز گروپ اور سی ٹی ڈی نے حصہ لیا۔

سکیورٹی فورسز کے اس انٹیلی جنس آپریشن میں بھارتی حمایت یافتہ 17 خوارج مارے گئے۔

سکیورٹی ذرائع کے مطابق درشہ خیل آپریشن میں فتنہ الخوارج کے ملا نذیر گروپ کے 7 سے 10 خارجی زخمی بھی ہوئے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک کیے گئے فتنہ الخوارج کے دہشتگرد مختلف  دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔

تحقیقاتی حکام  کے مطابق درشہ خیل آپریشن میں ہلاک دہشت گردوں میں سے ایک کی شناخت بنگلا دیشی شہری کے طور پر ہوئی ہے جس کے قبضے سے بنگلا دیش کا شناختی کارڈ، کرنسی اور دیگر سامان برآمد ہوا ہے۔

تحقیقاتی حکام کا کہنا ہے کہ اس سے قبل بھی کارروائیوں میں 2 سے 3 بنگالی شہری مارے جا چکے ہیں۔

تحقیقاتی حکام کے مطابق یہ افراد مبینہ طور پر تبلیغی سرگرمیوں کے لیے افغانستان گئے تھے ، جہاں شدت پسند گروہوں نے انہیں اپنے نیٹ ورک میں شامل کرلیا تھا۔

تحقیقاتی حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کی انٹیلی جنس معلومات پر بنگلا دیشی حکام نے بھی 2 افراد کو گرفتار کرلیا۔


