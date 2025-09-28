بھارت کیخلاف ایشیا کپ کے فائنل سے قبل چیئرمین پی سی بی کا قومی کھلاڑیوں کیلئے اہم پیغام

چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو بھارت کے خلاف ایشیا کپ کے فائنل میں کھل کر مقابلہ کرنے کا پیغام دیا ہے۔
ذرائع کا بتانا ہے کہ بھارت کے خلاف بڑے اور فیصلہ کن میچ سے قبل محسن نقوی نے قومی کھلاڑیوں کو اہم پیغام بھجواتےہوئے کہا کہ کھل کر بھارتی ٹیم کا مقابلہ کریں اور جو چاہیں کریں، میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گا۔
ایشیا کپ فائنل سے قبل پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ مائیک ہیسن نے اپنے پیغام میں کہا کہ ایشیا کپ کے دوران اور اس سے پہلے اس ٹیم نے جو جذبہ دکھایا اس پر فخر ہے، ہم شاید بہت اچھا نہیں کھیلے مگر یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم نے کبھی ہار نہیں مانی۔
مائیک ہیسن نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشیا کپ کا فائنل آنے میں 41 سال لگے، آج کا میچ بڑا شاندار ہوگا۔
خیال رہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشیا کپ کا فائنل آج دبئی میں کھیلا جائے گا، روایتی حریف ایشیا کپ کی 41 سالہ تاریخ میں پہلی بار فائنل میں آمنے سامنے ہوں گے۔