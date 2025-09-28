تازہ تر ین
پاکستان

سندھ میں پیپلز پارٹی کے فلیگ شپ منصوبے میں سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف

 پیپلز پارٹی کے فلیگ شپ منصوبے سندھ سولر  انرجی پروجیکٹ میں مبینہ بے ضابطگیوں اور ٹھیکوں میں شفافیت کو لے کر سنگین سوالات سامنے آگئے۔

جیو نیوز کے پروگرام ’’نیا پاکستان‘‘  میں  پہلی بار سندھ سولر منصوبے میں مبینہ بے ضابطگیوں سے جڑے اہم حقائق سامنے  لائے گئے۔

جیو نیوز کے مطابق  ورلڈ بینک کی 28 ارب روپے کی فنڈنگ والے منصوبے کے پہلے فیز میں دو لاکھ سولر ہوم سسٹمز کی تقسیم کا منصوبہ تھا ۔

رپورٹ کے مطابق غیرملکی کمپنی نے فی یونٹ سولر کِٹ کی لاگت 151 ڈالر بتائی مگر امپورٹ ڈاکیومنٹس میں اصل قیمت 50 ڈالر سے کم ہونے کا انکشاف  ہوا ہے۔

غیر ملکی کمپنی نے سولر ڈی سی فین بھی امپورٹ کرنے تھے مگر امپورٹ ڈاکیومنٹس میں ردوبدل کرکے پاکستان میں تیار پنکھے تقسیم کیے گئے اور مبینہ جعلی امپورٹ دستاویزات پر ڈیوٹیز اور ٹیکسز بھی کلیم کیے گئے ۔

اس حوالے سے  پروگرام نیا پاکستان  میں گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا کہ پروگرام میں کوئی بے ضابطگی نہیں ہوئی، متعلقہ دستاویزات فراہم کی جائیں گی ۔

پنکھوں کی درآمد سے متعلق ناصر شاہ نے کہا کہ اگر جعلی دستاویزات بنا کر غلط امپورٹ دکھائی گئی ہے تو سندھ حکومت انکوائری کرکے معاملہ سامنے لے آئے گی۔


اہم خبریں
بھارتی نجومی نے فائنل میں پاکستانی فتح کی پیشگوئی کردی
چین نے سوویت دور کےجے-6 لڑاکا طیارے کو اسٹیلتھ ڈرون میں تبدیل کر دیا
پشاور دھماکے کا سہولتکار داعش خراسان کا اہم کمانڈر افغانستان میں ہلاک
وزیراعظم نے اقوام متحدہ کی تقریر لکھنے کا ٹاسک دیا اور خود وفد کا حصہ بنایا: شمع جونیجو
جرمانہ 300 فیصد بھی ہو تو قوم حارث کیساتھ ہے، ناصر شاہ کا فاسٹ بولر کا جرمانہ ادا کرنیکا اعلان
ایشیا کپ فائنل: بھارت سے میچ کیلئے پاکستانی ٹیم فائنل، صائم کا بیٹنگ آرڈر تبدیل ہونے کا امکان
ایشیا کپ: بھارت کیخلاف بڑے ٹاکرے کیلیے پاکستانی ٹیم فائنل، صائم ایوب کے متعلق بڑی خبر آگئی
فاتح ٹیم کو ٹرافی دینے کے لمحے کا بے چینی سے انتظارہے، محسن نقوی
بھارت خطے کا غاصب، دہشتگردی کا سرپرست ہے، اقوام متحدہ میں پاکستان کا منہ توڑ جواب
’’ہم کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے‘‘. حزب اللہ کا دوٹوک اعلان
ڈنمارک کے سب سے بڑے فوجی اڈے پر پراسرار ڈرونز کی پرواز، کئی ہوائی اڈے عارضی طور پر بند
دنیا کا پہلا مصنوعی ذہانت پر مبنی کوریڈور متعارف، امیگریشن چند سیکنڈز میں مکمل
کولمبیا کے صدر کا اسرائیلی مظالم کے خلاف عالمی فورس بنانے کا مطالبہ
پاکستانی باکسر سمیر خان بھارتی حریف کو مات دیکر عالمی چیمپئن بن گیا
یمن میں بحری جہاز پر حملہ، کپتان سمیت 24 پاکستانی محصور، حکومت سے فوری مدد کی اپیل
خالصتان ریفرنڈم کا اعلان: سکھ رہنماؤں نے بھارت کو للکار دیا





دلچسپ و عجیب
چین میں کٹے ہوئے ناخنوں کو بیچنے کا رواج آخر کیوں عام ہوتا جارہا ہے؟
سرکاری افسر کی بیٹی کی 24 کروڑ روپے سے زائد کی شاہانہ شادی، صرف سجاوٹ پر 4 کروڑ خرچ کیے گئے
لوگ غزہ میں مظالم پر بات کرتے خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں : ہالی وڈ اداکارائیں پھٹ پڑیں
ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس کی سماعت ملتوی
عامر خان کی گرل فرینڈ گوری سپراٹ پاپارازی پر برہم
ہانگ کانگ اور جنوبی چین کے لوگ سمندری طوفان سے بچنے کیلئے اس تصویر کو کیوں استعمال کر رہے ہیں؟
دنیا کی پہلی نیٹ زیرو انرجی مسجد جو مٹی اور سولر پینلز سے تعمیر کی جا رہی ہے
بھارتی شہری نے 260 کلو کے ستونوں کو تھام کر عالمی ریکارڈ قائم کرلیا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain