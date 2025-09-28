تازہ تر ین
’ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت سے شکست کیوجہ حارث رؤف قرار، کپتان پر بھی شدید تنقید

ایشیا کپ 2025 کے فائنل میچ میں بھارت نے پاکستان کو پانچ وکٹوں سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کرلیا۔

تفصیلات کے مطابق دبئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشیا کپ فائنل کا ہائی وولٹیج ٹاکرا ہوا جس میں دونوں ٹیمیں 41 سال بعد مدمقابل آئیں تھیں۔

بھارت کے کپتان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا، پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی تو اوپننگ اچھی رہی اور پہلی وکٹ کے درمیان 84 رنز کی شراکت داری قائم ہوئی تاہم پھر فخر زمان کے علاوہ کوئی بھی کھلاڑی زیادہ دیر تک وکٹ پر نہیں ٹک سکا۔

صاحبزادہ فرحان 57، فخر زمان 46 اور صائم ایوب 14 رنز بناسکے اس کے علاوہ کوئی بھی کھلاڑی ڈبل فیگر میں داخل نہ ہوسکا جبکہ تین کھلاڑی بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے۔

پاکستانی ٹیم 19.1 اوور میں 146 رنز پر آؤٹ ہوگئی تھی اور 8 کھلاڑی مجموعی اسکور میں 62 رنز کا اضافہ بھی نہ کرسکے۔

 

اسکے بعد بھارت نے ہدف کے تعاقب میں بیٹنگ کا آغاز کیا تو 20 رنز پر ابتدائی تین اور اہم کھلاڑی آؤٹ ہوگئے تھے تاہم تلک ورما نے شاندار بیٹنگ کی اور وہ 69 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے۔

پاکستان کی جانب سے سب سے مہنگے بولر حارث رؤف ثابت ہوئے جنہوں نے 3.4 اوورز میں بغیر کوئی وکٹ لیے 13.63 کی اوسط سے پچاس رنز دیے جبکہ 2 اوورز میں 30 رنز دے کر جیتا ہوا میچ بھارت کے حق میں پلٹ دیا۔

بدترین بولنگ کے باوجود کپتان سلمان آغا نے آخری اوور حارث رؤف سے کروایا۔

حارث رؤف کی بدترین کارکردگی پر سوشل میڈیا صارفین اور شائقین کرکٹ نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا جبکہ کپتان کی ناقص حکمت عملی پر بھی خوب تنقید کی۔

 

سوشل میڈیا پر ایک صارفین نے لکھا کہ حارث رؤف ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت کے 12ویں کھلاڑی کی حیثیت سے پاکستان کی طرف سے کھیل رہے تھے۔

کچھ اور صارفین نے حارث رؤف پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا جبکہ کچھ نے کپتان کی فوری تبدیلی کا مطالبہ بھی کیا۔

 

سوشل میڈیا صارفین نے لکھا کہ حارث رؤف کو ایکشن سے زیادہ اپنے کھیل پر توجہ دینی چاہیے جبکہ کچھ نے اُن کی سیاسی رہنماؤں کے ساتھ تصاویر شیئر کرتے ہوئے بدترین کارکردگی کی وجہ سے اسی کو قرار دیا۔

 


