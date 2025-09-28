تازہ تر ین
پاکستان

پاکستانی چاول کی صنعت ملکی معیشت میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے، یوسف رضا گیلانی

چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ پاکستان کی چاول کی صنعت ملک کی معیشت میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے اور پائیدار زرعی پالیسیوں کے ذریعے اس سیکٹر کو مزید ترقی دی جائے گی۔

اے پی پی کی رپورٹ کے مطابق مقامی ہوٹل میں رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے زیر اہتمام 17ویں ایکسپورٹ ٹرافی ایوارڈز تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے زرعی شعبے خصوصاً چاول کے کاشت کاروں اور برآمدکنندگان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔

انہوں نے کہا کہ چاول پاکستان کی دوسری بڑی برآمدی جنس ہے جو گزشتہ مالی سال میں ملکی جی ڈی پی میں 0.6 فیصد حصہ ڈالنے کے ساتھ ساتھ دیہی معیشت کو سہارا فراہم کر رہا ہے اور مالی سال 2024 میں پاکستان کی چاول کی برآمدات تاریخی سطح پر 4 ارب ڈالر تک پہنچیں، جو کسانوں اور برآمدکنندگان کی محنت اور ملک کی بھرپور صلاحیت کا ثبوت ہے۔

چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ بطور وزیر اعظم اپنے دور حکومت میں زرعی شعبے کے لیے بنیادیں مضبوط کی گئیں، جن میں کسانوں کے لیے یکساں ٹیکس پالیسی، معیاری بیج، کھاد اور آب پاشی کے نظام کی فراہمی کے اقدامات شامل تھے۔

انہوں نے کہا کہ ان پالیسیوں کے نتیجے میں پیداوار اور معیار میں اضافہ ہوا اور آج برآمدات میں ترقی اسی کا مظہر ہے، جنوبی پنجاب بھی چاول کی پیداوار اور کاشت کے رقبے میں نمایاں اضافہ نظر آرہا ہے جو خوش آئند ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی باسمتی چاول اپنی خوشبو، ذائقے اور معیار کے باعث دنیا بھر میں مقبول ہے اور اس شہرت کو برقرار رکھنے کے لیے جدید کاشت کاری، تحقیقی سرمایہ کاری اور موسمیاتی تبدیلیوں سے ہم آہنگ اقسام کی تیاری ناگزیر ہے۔

یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ رواں سال آنے والے شدید سیلاب نے پنجاب سمیت زرعی زمینوں کو متاثر کیا ہے جس میں چاول کی فصلیں بھی شامل ہیں، ان نقصانات کے ازالے کے لیے حکومت، کسانوں اور برآمدکنندگان کو مل کر کام کرنا ہوگا۔

چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ زرعی شعبے میں پائیدار طریقہ کار اپنانا وقت کی ضرورت ہے تاکہ موجودہ وسائل آج کے لیے بھی کارآمد رہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی محفوظ رہ سکیں۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان کی چاول کی صنعت کے مستقبل کا دارومدار نوجوان کسانوں پر ہے جنہیں تربیت، ٹیکنالوجی اور رہنمائی کی فراہمی ضروری ہے، حکومت، پارلیمنٹ، صنعت اور کاشت کاروں کے باہمی تعاون سے پاکستان کی چاول کی برآمدات نئی بلندیوں کو پہنچ جائے گی۔

چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ پاکستان کے چاول کا عالمی منڈی میں نمایاں مقام ہے اور اجتماعی محنت و اتحاد کے ذریعے ہم اپنے کسانوں اور ملک کے لیے مزید روشن مستقبل یقینی بنا سکتے ہیں۔


اہم خبریں
بھارتی نجومی نے فائنل میں پاکستانی فتح کی پیشگوئی کردی
چین نے سوویت دور کےجے-6 لڑاکا طیارے کو اسٹیلتھ ڈرون میں تبدیل کر دیا
پشاور دھماکے کا سہولتکار داعش خراسان کا اہم کمانڈر افغانستان میں ہلاک
وزیراعظم نے اقوام متحدہ کی تقریر لکھنے کا ٹاسک دیا اور خود وفد کا حصہ بنایا: شمع جونیجو
جرمانہ 300 فیصد بھی ہو تو قوم حارث کیساتھ ہے، ناصر شاہ کا فاسٹ بولر کا جرمانہ ادا کرنیکا اعلان
ایشیا کپ فائنل: بھارت سے میچ کیلئے پاکستانی ٹیم فائنل، صائم کا بیٹنگ آرڈر تبدیل ہونے کا امکان
ایشیا کپ: بھارت کیخلاف بڑے ٹاکرے کیلیے پاکستانی ٹیم فائنل، صائم ایوب کے متعلق بڑی خبر آگئی
فاتح ٹیم کو ٹرافی دینے کے لمحے کا بے چینی سے انتظارہے، محسن نقوی
بھارت خطے کا غاصب، دہشتگردی کا سرپرست ہے، اقوام متحدہ میں پاکستان کا منہ توڑ جواب
’’ہم کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے‘‘. حزب اللہ کا دوٹوک اعلان
ڈنمارک کے سب سے بڑے فوجی اڈے پر پراسرار ڈرونز کی پرواز، کئی ہوائی اڈے عارضی طور پر بند
دنیا کا پہلا مصنوعی ذہانت پر مبنی کوریڈور متعارف، امیگریشن چند سیکنڈز میں مکمل
کولمبیا کے صدر کا اسرائیلی مظالم کے خلاف عالمی فورس بنانے کا مطالبہ
پاکستانی باکسر سمیر خان بھارتی حریف کو مات دیکر عالمی چیمپئن بن گیا
یمن میں بحری جہاز پر حملہ، کپتان سمیت 24 پاکستانی محصور، حکومت سے فوری مدد کی اپیل
خالصتان ریفرنڈم کا اعلان: سکھ رہنماؤں نے بھارت کو للکار دیا





دلچسپ و عجیب
مدیحہ امام کس اداکار کیساتھ ساری زندگی کام کرنا چاہتی ہیں؟
چین میں کٹے ہوئے ناخنوں کو بیچنے کا رواج آخر کیوں عام ہوتا جارہا ہے؟
سرکاری افسر کی بیٹی کی 24 کروڑ روپے سے زائد کی شاہانہ شادی، صرف سجاوٹ پر 4 کروڑ خرچ کیے گئے
لوگ غزہ میں مظالم پر بات کرتے خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں : ہالی وڈ اداکارائیں پھٹ پڑیں
ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس کی سماعت ملتوی
عامر خان کی گرل فرینڈ گوری سپراٹ پاپارازی پر برہم
ہانگ کانگ اور جنوبی چین کے لوگ سمندری طوفان سے بچنے کیلئے اس تصویر کو کیوں استعمال کر رہے ہیں؟
دنیا کی پہلی نیٹ زیرو انرجی مسجد جو مٹی اور سولر پینلز سے تعمیر کی جا رہی ہے
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain