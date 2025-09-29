جنگ کو کھیل سے جوڑنا مایوسی کی علامت ہے، محسن نقوی

چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے بھارتی وزیراعظم کو کرارا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ کو کھیل سے جوڑنا مایوسی کی علامت ہے۔
اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا کھیل کی اصل روح کو مجروح کرتا ہے۔
محسن نقوی کا کہنا ہے کہ جنگ تمہارے فخر کا پیمانہ ہے تو تمہیں ذلت آمیز شکست ہوئی، تاریخ تمہاری پاکستان کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست محفوظ کرچکی ہے۔
چیئرمین پی سی بی نے مزید کہا کہ کوئی میچ اس سچائی کو نہیں بدل سکتا۔
واضح رہے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم نے ایشیا کپ جیتنے کے بعد ایشین کرکٹ کونسل کے سربراہ محسن نقوی سے ٹرافی لینے سے انکار کردیا۔
بی سی سی آئی نے اے سی سی کو باضابطہ طور پر ٹرافی نہ لینے کے بارے میں آگاہ کیا جس کے بعد ٹرافی میدان سے واپس منگوا لی گئی۔