اصل ٹرافی سے محروم بھارتی کھلاڑی فرضی تصویر پوسٹ کرکے دل بہلانے لگے

ایشیا کپ میں اصل ٹرافی نہ ملنے پر بھارتی کھلاڑیوں نے سوشل میڈیا پر فرضی تصاویر کا سہارا لینا شروع کر دیا۔

بھارتی کھلاڑی ابھیشیک شرما اور شبھمن گل نے سوشل میڈیا پر  ایک پوسٹ شیئر کی جس میں  دونوں ایک ٹرافی کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں حالانکہ بھارتی ٹیم کو ان کی ہٹ دھرمی کے باعث ٹورنامنٹ کی اصل ٹرافی دی ہی نہیں گئی تھی۔

شائقین کرکٹ نے سوشل میڈیا پر کڑی تنقید کرتے ہوئے سوال کیا کہ  جب اصل ٹرافی نہیں ملی تو فرضی تصاویر  بنا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟

یاد رہے کہ پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے انکار کے بعد بھارتی ٹیم ایشیا کپ جیتنے کے باوجود ہٹ دھرمی پر برقرار   رہی۔

بھارتی ٹیم نے ایشین کرکٹ کونسل (اے سی سی) کے صدر محسن نقوی سے ٹرافی لینے سے انکار کردیا تھا تاہم صدر اے سی سی محسن نقوی بھی اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے  اور  بھارتی ٹیم تقریب میں کسی اور  سے بھی ٹرافی وصول نہ کرسکی۔

بی سی سی آئی نے اے سی سی کو باضابطہ طور  پر  ٹرافی نہ لینے کے بارے آگاہ کیا اور  ٹرافی میدان سے واپس منگوا لی گئی ۔


