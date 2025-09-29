تازہ تر ین
وزیر اعظم کو طلحہٰ احمد کی ویڈیو پسند آگئی

پاکستان کے معروف کانٹینٹ کری ایٹر طلحہٰ احمد نے انکشاف کیا کہ وزیر اعظم کو میری سرکاری افسر والی ویڈیو بےحد پسند آئی تھی۔

یوٹیوبرز شیراز کے بعد طلحہٰ احمد وزیر اعظم سے ملاقات کرنے والے دوسرے سوشل میڈیا اسٹار ہیں۔

طلحہٰ احمد نے حال ہی میں جیو کے پوڈکاسٹ میں بطور مہمان شرکت کی اور مختلف امور پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔

دورانِ انٹرویو میزبان نے سوال پوچھا کہ وزیر اعظم نے آپ کو آپ کی کس ویڈیو پر کال کی اور وزیر اعظم ہاؤس بلایا؟

میزبان کے سوال پر سوشل میڈیا اسٹار نے بتایا کہ یوتھ پروگرام کے سلسلے میں وزیر اعظم کی ٹیم سے رابطہ پہلے سے تھا تاہم جب میں ایک ایونٹ کے سلسلے میں اسلام آباد گیا تو وزیراعظم کی ٹیم نے مجھ سے رابطہ کرکے ملاقات طے کی۔

انہوں نے بتایا کہ ملک کے وزیر اعظم سے ملاقات کا تصور بھی نہیں کیا تھا، اہل خانہ یہ جان کر بہت خوش ہوئے۔

طلحہ احمد نے بتایا کہ وزیر اعظم نے میری چند ویڈیوز دیکھی ہوئی تھی لیکن انہیں میری سرکاری افسر اور بالی ووڈ فلموں میں مسلم کا کردار والی ویڈیو بہت پسند آئی تھی، انہوں نے مجھے اس پر لائیو پرفارم کرنے کا بھی کہا۔

کانٹینٹ کری ایٹر نے کہا کہ جب میں نے سرکاری افسر کے کردار پر پرفارم کرکے دیکھایا تو وہ اس پر ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تمہاری اس حرکت پر معطل کرتا ہوں۔ بعدازاں وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی اس ملاقات کی تعریف کرہے تھے۔


