ثنا جاوید نے شعیب ملک پر بیان واپس لے لیا

پاکستان کی معروف اداکارہ اور آل راؤنڈر شعیب ملک کی اہلیہ ثنا جاوید نے شوہر کی پاکستان کرکٹ ٹیم میں موجودگی سے متعلق بیان پر یوٹرن لے لیا۔
دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں پاک بھارت ہائی وولٹیج فائنل سے متعلق ثنا جاوید نے فیس بک پر پیغام لکھا کہ اگر شعیب ملک ٹیم کا حصہ ہوتے تو ان کا تجربہ پاکستانی ٹیم اور عوام کے لیے اُمید کی کرن بنتا، ان کی موجودگی ہی جیت کا یقین اور حوصلہ پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔
یہ پوسٹ دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہوگئی اور مداحوں کی ملی جلی آرا سامنے آئیں۔
کچھ نے ثنا کے جذبات کو سراہا جبکہ کئی صارفین نے تنقید کی کہ وہ خیالی دنیا میں رہ رہی ہیں، بعض مداحوں نے تو یہ تک قیاس آرائیاں کیں کہ شاید یہ پوسٹ خود شعیب ملک نے اپنی اہلیہ کے اکاؤنٹ سے لکھی ہو۔
تنقید کے بعد انہوں نے ایک اور پوسٹ کی جس میں کہا گیا کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ شعیب ملک ٹیم میں ضروری ہیں، لیکن ٹیم میں ایک سینئر کا ہونا لازمی ہے، مثلاً بابر اعظم، محمد رضوان یا کوئی اور۔
واضح رہے کہ دبئی میں کھیلے گئے ایشیا کپ 2025 کے فائنل میں بھارت نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا، یہ پہلا تاریخی موقع تھا جب پاکستان اور بھارت ایشیا کپ کے فائنل میچ میں آمنے سامنے آئے۔