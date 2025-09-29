تازہ تر ین
انٹر نیشنل

چین میں وزیر زراعت کو کرپشن الزام میں موت کی سزا میں نرمی کیسے ممکن ہے؟

چین میں وزیر زراعت اور دیہی امور 63 سالہ تانگ رنجیان پر بدعنوانی کے الزامات ثابت ہونے پر سزائے موت سنادی گئی۔

عالمی خبر رساں ادارے ک مطابق تانگ رنجیان گورنر ہونے کے ساتھ خود مختار خطّے زوانگ کے نائب چیئرمین سمیت اہم اقتصادی منصوبوں سے بھی وابستہ رہے تھے۔

ان پر سنہ 2007 سے 2024 کے دوران مختلف سرکاری عہدوں میں رہتے ہوئے اختیارات کا ناجائز استعمال اور کرپشن کے الزامات تھے۔

تانگ رنجیان پر الزام تھا کہ انھوں نے مخصوص افراد یا اداروں سے کاروباری مواقع فراہم کرنے، ٹھیکے لینے، اور ترقیاتی منصوبوں میں مدد کے عوض بھاری رقم اینٹھی۔

ان پر مجموعی طور پر تقریباً 268 ملین یوآن یعنی تقریباً 38 ملین امریکی ڈالر رشوت اور غیر قانونی مالی فوائد وصول کرنے کا الزام تھا۔

علاوہ ازیں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ملازمتوں میں تبدیلیاں کروانے اور دیگر عہدوں تک رسائی با آسانی ممکن بنانے میں ملوث رہا۔

عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ ملزم نے اعتراف جرم کیا، کرپشن کی رقم لوٹائی اور تفتیش میں مکمل تعاون کیا اس لیے ان کی پھانسی کی سزا دو سال مؤخر رہے گی۔

جس کے معنی یہ ہے کہ موت کی سزا کو 2 سال تک معطل کردیا گا۔ اگر اس دوران وزیر تانگ رنجیان نے کوئی جرم نہ کیا اور اچھے رویے کا مظاہرہ کیا تو موت کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

اس کے ساتھ ہی انھیں کسی بھی سرکاری عہدے کے لیے ہمیشہ کے لیے نااہل بھی قرار دیا گیا جب کہ ان کی تمام ذاتی جائیداد بھی ضبط کرلی جائیں گی۔

وزیر زراعت کی غیر قانونی دولت کا پتا چلا کر اسے ریاستی خزانے کو واپس کیا جائے گا۔

یاد رہے کہ تانگ رنجیان کے خلاف مئی 2024 میں کرپشن کے معاملات سامنے آنے پر شامل تفتیش کیا گیا تھا۔

جس کے چھ ماہ بعد ہی انہیں کمیونسٹ پارٹی سے نکال دیا گیا اور وزارت کا عہدہ بھی واپس لے لیا گیا تھا۔

اپریل 2025 میں تانگ رنجیان کے خلاف رسمی طور پر عدالتی کاروائی جیلن صوبے کی کورٹ میں شروع ہوئی تھی۔

چین میں کرپٹ وزرا کے خلاف کریک ڈاؤن آپریشن تیزی سے جاری ہے جس میں اب تک 5 کے قریب وزرا یا بڑی شخصیات کو اپنے عہدوں سے ہاتھ دھونا اور سزا بھگتنی پڑی ہے۔

حکمراں جماعت کا کہنا ہے کہ کرپٹ وزرا کے خلاف کارروائیاں صدر شی جنپنگ کی انسداد بدعنوانی مہم کا حصہ ہے جس کا مقصد ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہے۔

تاہم ناقدین کا دعویٰ ہے کہ یہ کارروائیاں مخالف آوازیں دبانے اور صدر شی جنپنگ کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے تاکہ کوئی بھی ان کی پالیسی کی مخالفت نہ کرسکے۔


اہم خبریں
بھارتی بورڈ کا ٹرافی نہ ملنے کا معاملہ آئی سی سی میں اٹھانے کا اعلان
آئی ایم ایف نے پاکستان سے توانائی شعبے میں نقصانات اور بجلی چوری روکنے کا پلان طلب کرلیا
نیتن یاہو کی حماس کو معافی اور محفوظ راستہ دینے کی پیشکش
کھیل کو سیاست زدہ کرنیکی کوشش، بھارتی اپوزیشن رہنماؤں نے مودی کو کھری کھری سنا دیں
صدر ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ اقتصادی و تجارتی تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے، وزیراعظم
ملک میں بجلی ایک ماہ کے لیے مہنگی ہونے کا امکان
افغانستان: طالبان حکومت نے امریکی شہری امیر امیری کو رہا کردیا
سپریم کورٹ نے جسٹس طارق جہانگیری کو کام سے روکنے کا حکمنامہ معطل کردیا
سعودی عرب کے بعد کئی ممالک پاکستان سے دفاعی معاہدے کے خواہشمند ہیں، اسحاق ڈار
پاکستان ٹیم نے ایشیاکپ کے فائنل کی پوری فیس 7 مئی کو بھارتی حملے میں شہید ہونیوالوں کے نام کردی
بھارتی نجومی نے فائنل میں پاکستانی فتح کی پیشگوئی کردی
چین نے سوویت دور کےجے-6 لڑاکا طیارے کو اسٹیلتھ ڈرون میں تبدیل کر دیا
پشاور دھماکے کا سہولتکار داعش خراسان کا اہم کمانڈر افغانستان میں ہلاک
وزیراعظم نے اقوام متحدہ کی تقریر لکھنے کا ٹاسک دیا اور خود وفد کا حصہ بنایا: شمع جونیجو
جرمانہ 300 فیصد بھی ہو تو قوم حارث کیساتھ ہے، ناصر شاہ کا فاسٹ بولر کا جرمانہ ادا کرنیکا اعلان
ایشیا کپ فائنل: بھارت سے میچ کیلئے پاکستانی ٹیم فائنل، صائم کا بیٹنگ آرڈر تبدیل ہونے کا امکان





دلچسپ و عجیب
امریکا میں مشتبہ شہاب ثاقب گرتا ہوا سیٹلائٹ نکلا
چین میں عجیب و غریب ٹریفک حادثہ، شہری کا سر ٹریفک سگنل میں پھنس گیا
مدیحہ امام کس اداکار کیساتھ ساری زندگی کام کرنا چاہتی ہیں؟
چین میں کٹے ہوئے ناخنوں کو بیچنے کا رواج آخر کیوں عام ہوتا جارہا ہے؟
سرکاری افسر کی بیٹی کی 24 کروڑ روپے سے زائد کی شاہانہ شادی، صرف سجاوٹ پر 4 کروڑ خرچ کیے گئے
لوگ غزہ میں مظالم پر بات کرتے خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں : ہالی وڈ اداکارائیں پھٹ پڑیں
ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس کی سماعت ملتوی
عامر خان کی گرل فرینڈ گوری سپراٹ پاپارازی پر برہم
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain