چین میں بین الاقوامی آتشبازی کے مقابلے، پاکستان نے دوسری پوزیشن حاصل کر لی

چین کے شہر شنگلی میں منعقدہ بین الاقوامی آتشبازی مقابلے میں دنیا بھر کی ماہر ٹیموں نے شرکت کی۔ پاکستان کی نمائندگی “الائیڈ فائر ورکس انٹرنیشنل” نے کرتے ہوئے دوسری پوزیشن حاصل کی ۔
پاکستانی ٹیم نے اپنی پیشکش کو ایک مخصوص پیغام اور قومی جذبے سے مزین کیا۔ آتشبازی کے ذریعے پاک چین دوستی کی خوبصورت ترجمانی کی گئی۔ جے ایف-17 تھنڈر کا آتشبازی میں جلوہ دیکھ کر حاضرین حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ مظاہرہ صرف تکنیکی مہارت کا نہیں بلکہ جذبات اور تعلقات کا آئینہ دار تھا۔
شو کے دوران پاکستانی موسیقی کی دھنیں ماحول کو اور بھی جاندار بنا گئیں۔ رنگوں، روشنیوں اور موسیقی کے حسین امتزاج نے ہر دل کو چھو لیا۔ شائقین نے پاکستانی ٹیم کے کام کو کھڑے ہو کر سراہا اور بھرپور داد دی۔ ججز نے پاکستانی ٹیم کی تخلیقی سوچ اور فنی صلاحیتوں کو سراہا۔ مجموعی طور پر پاکستان نے اس مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کی ۔
یہ اعزاز پاکستانی فنکاروں کی محنت اور جذبے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ “الائیڈ فائر ورکس انٹرنیشنل” نے عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا۔ اس مظاہرے نے دنیا کو دکھایا کہ پاکستان نہ صرف ایک فنکارانہ قوم ہے بلکہ تخلیقی میدان میں بھی آگے ہے۔ یہ لمحہ پاکستان کے لیے فخر، خوشی اور عالمی شناخت کا مظہر بن گیا۔
تقریب کے اختتام پر الائیڈ فائر ورکس کے سی ای او شاہد بٹ نے کہا کہ وہ ہمیشہ دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے اور خوبصورت امیج پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آئندہ بھی یہ کوشش جاری رکھیں گے۔