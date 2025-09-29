تازہ تر ین
ٹرمپ کا 20 نکاتی غزہ امن منصوبہ کیا ہے؟ تفصیلات سامنے آگئیں

وائٹ ہاؤس نے طویل انتظار کے بعد بالآخر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے متعارف کرایا گیا 20 نکاتی امن منصوبے کی تفصیلات جاری کردیں۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اس امن منصوبے کے تحت  حماس زیادہ سے زیادہ 72 گھنٹوں کے اندر 32 لاشیں اور 22 زندہ اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے گا۔

جس کے جواب میں اسرائیلی فوجیں بھی غزہ کے متعدد علاقوں سے انخلا کریں گی اور صرف چند اہم مقام تک ہی محدود ہوں گی۔

غزہ میں حماس کی حکومت کرکے ایک عبوری ٹیکنوکریٹ حکومت چلائے گی جس میں سابق برطانوی وزیراعظم ٹونی بلیئر سمیت اہم عالمی نمائندے شامل ہوں گے۔

اس عبوری حکومت کے خدوخال اور اس میں شامل عالمی نمائندوں کے ناموں کا اعلان بات میں کیا جائے گا تاہم اس کے سربراہی ڈونلڈ ٹرمپ ہی کریں گی۔ جن کی اولین ذمہ داری غزہ کی بحالی اور امن کا قیام ہوگا۔

اسرائیلی حکومت غزہ سے عوام کو نقل مکانی پر مجبور نہیں کرے گی اور یرغمالیوں کے بدلے 250 عمر قید کے قیدیوں سمیت معمولی جرم میں گرفتار مزید 1700 فلسطینوں کو بھی رہا کرے گا۔

یرغمالیوں کی رہائی اور فلسطینی قیدیوں کو جیلوں سے آزاد کرنے کے عمل کے دوران اسرائیلی فوجی کارروائیاں معطل اور مرحلہ وار فوجی انخلا جاری رہے گا۔

امن منصوبے کو قبول کرنے والے حماس رہنماؤں اور کارکنان کو عام معافی دی جائے گی جبکہ باقی کو محفوظ راستہ فراہم کیا جائے گا۔

علاقائی اور بین الاقوامی افواج غزہ کو سیکیورٹی فراہم کریں گی اور فلسطینی پولیس کو تربیت دیں گی، جبکہ انسانی امداد بلا رکاوٹ پہنچائی جائے گی۔

فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان امریکا پُرامن بقائے باہمی کے لیے براہِ راست مذاکرات کی سہولت بھی فراہم کرے گا۔

خیال رہے کہ یہ اب تک کی دستیاب معلومات ہیں تاحال واضح نہیں کہ غزہ کی بین الاقوامی عبوری حکومت کی میعاد کیا ہوگی۔


اہم خبریں
بھارتی بورڈ کا ٹرافی نہ ملنے کا معاملہ آئی سی سی میں اٹھانے کا اعلان
آئی ایم ایف نے پاکستان سے توانائی شعبے میں نقصانات اور بجلی چوری روکنے کا پلان طلب کرلیا
نیتن یاہو کی حماس کو معافی اور محفوظ راستہ دینے کی پیشکش
کھیل کو سیاست زدہ کرنیکی کوشش، بھارتی اپوزیشن رہنماؤں نے مودی کو کھری کھری سنا دیں
صدر ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ اقتصادی و تجارتی تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے، وزیراعظم
ملک میں بجلی ایک ماہ کے لیے مہنگی ہونے کا امکان
افغانستان: طالبان حکومت نے امریکی شہری امیر امیری کو رہا کردیا
سپریم کورٹ نے جسٹس طارق جہانگیری کو کام سے روکنے کا حکمنامہ معطل کردیا
سعودی عرب کے بعد کئی ممالک پاکستان سے دفاعی معاہدے کے خواہشمند ہیں، اسحاق ڈار
پاکستان ٹیم نے ایشیاکپ کے فائنل کی پوری فیس 7 مئی کو بھارتی حملے میں شہید ہونیوالوں کے نام کردی
بھارتی نجومی نے فائنل میں پاکستانی فتح کی پیشگوئی کردی
چین نے سوویت دور کےجے-6 لڑاکا طیارے کو اسٹیلتھ ڈرون میں تبدیل کر دیا
پشاور دھماکے کا سہولتکار داعش خراسان کا اہم کمانڈر افغانستان میں ہلاک
وزیراعظم نے اقوام متحدہ کی تقریر لکھنے کا ٹاسک دیا اور خود وفد کا حصہ بنایا: شمع جونیجو
جرمانہ 300 فیصد بھی ہو تو قوم حارث کیساتھ ہے، ناصر شاہ کا فاسٹ بولر کا جرمانہ ادا کرنیکا اعلان
ایشیا کپ فائنل: بھارت سے میچ کیلئے پاکستانی ٹیم فائنل، صائم کا بیٹنگ آرڈر تبدیل ہونے کا امکان





دلچسپ و عجیب
امریکا میں مشتبہ شہاب ثاقب گرتا ہوا سیٹلائٹ نکلا
چین میں عجیب و غریب ٹریفک حادثہ، شہری کا سر ٹریفک سگنل میں پھنس گیا
مدیحہ امام کس اداکار کیساتھ ساری زندگی کام کرنا چاہتی ہیں؟
چین میں کٹے ہوئے ناخنوں کو بیچنے کا رواج آخر کیوں عام ہوتا جارہا ہے؟
سرکاری افسر کی بیٹی کی 24 کروڑ روپے سے زائد کی شاہانہ شادی، صرف سجاوٹ پر 4 کروڑ خرچ کیے گئے
لوگ غزہ میں مظالم پر بات کرتے خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں : ہالی وڈ اداکارائیں پھٹ پڑیں
ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس کی سماعت ملتوی
عامر خان کی گرل فرینڈ گوری سپراٹ پاپارازی پر برہم
