پاکستان نے ٹرمپ کے غزہ منصوبے کو امن کیلیےنادر موقع قرار دیدیا

پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے کو امن کےلیے نادر موقع قرار دیدیا۔

اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے مشرقِ وسطیٰ سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئےکہا کہ اگرچہ غزہ میں امن کے امکانات تیزی سے معدوم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں مگر اسی دوران نئی سفارتی راہیں بھی کھل رہی ہیں۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان اس مشاورتی عمل میں فعال طور پر شریک رہے گا۔

پاکستانی مندوب نے خبردار کیا کہ اسرائیل کا ای ون بستی منصوبہ دو ریاستی حل پر براہِ راست حملہ ہے، مشرقی یروشلم کو فلسطین سے کاٹنے اور مغربی کنارے کی جغرافیائی وحدت کو ختم کرنے کی یہ کوشش صریحاً بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ دو ریاستی حل ہی واحد قابلِ عمل راستہ ہے، جو 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق اور مشرقی یروشلم کو فلسطین کا دارالحکومت مانتے ہوئے ممکن ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ اس حل کو کمزور کرنے کی کسی  بھی کوشش کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔

پاکستانی مندوب نے مطالبہ کیا کہ سلامتی کونسل اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور فوری طور  پر  ایسی قرارداد منظور کرے جو اسرائیلی بستیوں کو غیرقانونی قرار دے، ان کی توسیع پر پابندی لگائے اور شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائے۔

انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو  ان خلاف ورزیوں پر خاموش نہیں رہنا چاہیے اور تمام رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور فلسطینی عوام کی حمایت کریں۔

پاکستانی مندوب نے کہا کہ ہم فلسطینی عوام کے ساتھ آزادی، انصاف اور وقار کی جدوجہد میں مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور  مشرق وسطیٰ میں ایک جامع اور  منصفانہ امن کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔


