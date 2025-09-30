سابق بھارتی کپتان کپل دیو کا پاک بھارت تنازعات بات چیت سے حل کرنے کا مطالبہ

بھارتی کرکٹ ٹیم کو پہلا ورلڈکپ جتوانے والے کپتان کپل دیو نے پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعات کو بات چیت سے حل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔
بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کپل دیو نے کہا کہ پاکستان اور بھارت پڑوسی ہیں اور انہیں اچھے پڑوسی ہونا چاہیے، آگے بڑھنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ بات چیت کی جائے۔
ان کا کہنا تھا کہ ہمیں بڑے بھائی کی حیثیت سے مسائل حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو ہوا اسے بھول کر بہتر کل کے لیے دونوں ملکوں کو بات چیت سے مسائل حل کرنے چاہئیں۔
خیال رہے کہ ایشیا کپ 2025 میں جہاں کئی دلچسپ میچز ہوئے وہیں یہ پورا ٹورنامنٹ مودی سرکار کی ہٹ دھرمی کی نذر ہوگیا اور ہاتھ ملانے سے شروع ہونے والا تنازع بھارتی ٹیم کی فتح کے باوجود خالی ہاتھ میدان سے رخصتی پر ختم ہوا۔