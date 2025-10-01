جب بیٹیوں کی شادی ہو جائے تو والدین کو انکی حمایت چھوڑ دینی چاہیے: صائمہ قریشی

اپنے متنازع بیانات کے باعث شہہ سرخیوں میں رہنے والی سینئر اداکارہ صائمہ قریشی نے بیٹیوں کی شادیاں توڑنے کا ذمہ دار ماؤں کو قرار دے دیا۔
حال ہی میں سینئر اداکارہ صائمہ قریشی نے ایک پوڈکاسٹ میں بطور مہمان شرکت کی، جہاں انہوں نے مختلف امور پر اظہار خیال کیا اور ساتھ ہی ماضی میں دیئے گئے متنازع بیانات پر بھی وضاحت پیش کی۔
انہوں نے لڑکیوں کے والدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب لڑکیوں کی شادی ہو جائے تو والدین کو ان کی حمایت چھوڑ دینی چاہیے۔
ان کا کہنا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ بیٹیوں کو سمجھائیں کہ ہم نے بھی اپنی زندگی میں بہت مشکلات دیکھی ہیں، تمہیں بھی دیکھنی ہوں گی۔ انہیں شے نہیں دینی چاہیے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ساس یا شوہر اونچی آواز میں کچھ کہہ دے یا کسی بات پر تنقید کردے تو ایسی صورت میں لڑکیوں کو سپورٹ کرنے کے بجائے انہیں ان کی جنگ خود لڑنے دینا چاہے۔
صائمہ قریشی کا کہنا ہے کہ اگر شوہر بیوی کا خرچہ اُٹھا رہا ہے، پیار محبت سے رکھتا ہے تو چھوٹی موٹی چیزیں برداشت کرنی چاہئیں لیکن اگر شوہر ظلم کر رہا ہے، گالم گلوچ یا مار پیٹ کر رہا ہے تو ایسی صورت میں برداشت نہیں کرنا چاہیے۔