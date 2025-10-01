سید جبران نے قومی کرکٹر حارث رؤف سے تنقید پر معافی مانگ لی

پاکستان شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار سید جبران نے قومی ٹیم کے فاسٹ بولر حارث رؤف سے معافی مانگ کر سب کو حیران کردیا۔ یہ معافی اس تناظر میں سامنے آئی ہے جب ایشیا کپ 2025 کے فائنل میں بھارت کے ہاتھوں پاکستان کی شکست کے بعد اداکار نے حارث رؤف پر سخت تنقید کی تھی۔
سید جبران نے انسٹاگرام اسٹوری کے ذریعے اپنے موقف میں تبدیلی لاتے ہوئے کھلاڑی سے براہ راست معافی مانگی۔ انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ ’’دوستو، سچ کہوں تو مجھے اگلے روز بہت برا لگا، جب مجھے احساس ہوا کہ میں نے صرف ایک خاص کھلاڑی کے لیے سخت بیان دیا۔‘‘
اداکار نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ’’حقیقت میں جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری صرف ایک فرد پر نہیں بلکہ پوری ٹیم پر ہے۔‘‘ ان کا یہ اعتراف سوشل میڈیا پر بہت سراہا گیا اور صارفین نے ان کے اس اقدام کو مثالی قرار دیا۔
یاد رہے کہ ایشیا کپ 2025 کے فائنل میں بھارت نے پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دی تھی، جس میں حارث رؤف سب سے مہنگے بولر ثابت ہوئے تھے۔ اس پر مختلف مشہور شخصیات کی جانب سے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن سید جبران کا اپنے موقف پر نظرثانی کرنا اور کھلاڑی سے معافی مانگنا ایک منفرد عمل قرار دیا جا رہا ہے۔