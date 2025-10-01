تازہ تر ین
جعلی ثنا جاوید نے فالوورز کی دوڑ میں اصلی کو بھی مات دے دی

اداکارہ ثنا جاوید نے سوشل میڈیا پر اپنے نام سے بنائے گئے جعلی فیس بک اکاؤنٹ کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔

ثنا جاوید نے انسٹاگرام اسٹوری کے ذریعے اس جعلی اکاؤنٹ کی اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا کہ اسے میٹا کی جانب سے کیسے تصدیق شدہ (ویریفائی) قرار دیا گیا۔

ثنا جاوید نے واضح کیا کہ جس اکاؤنٹ کے فالوورز کی تعداد زیادہ ہے، وہ درحقیقت ان کے نام سے بنایا گیا ایک جعلی اکاؤنٹ ہے۔ انہوں نے اپنے مداحوں سے درخواست کی کہ وہ اس جعلی اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی کسی بھی پوسٹ کو دوبارہ شیئر نہ کریں۔

اداکارہ کے مطابق انہوں نے نہ صرف اس جعلی اکاؤنٹ کے خلاف فیس بک پر رپورٹ درج کروائی ہے، بلکہ متعلقہ حکام کو بھی اس معاملے سے آگاہ کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جلد ہی جعل سازوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔

یہ جعلی اکاؤنٹ نہ صرف ماہانہ فیس ادا کرکے تصدیق شدہ بنایا گیا تھا، بلکہ حیرت انگیز طور پر اس کے فالوورز کی تعداد اصل اکاؤنٹ سے بھی زیادہ تھی۔ جعلی اکاؤنٹ پر ثنا جاوید کی ذاتی تصاویر کے ساتھ ساتھ ان کے شوہر شعیب ملک کی تصاویر اور ویڈیوز بھی شیئر کی جا رہی تھیں۔

اعداد و شمار کے مطابق جعلی اکاؤنٹ کے سترہ لاکھ فالوورز تھے، جبکہ ثنا جاوید کے اصل فیس بک اکاؤنٹ پر بارہ لاکھ فالوورز ہیں۔ اداکارہ کی جانب سے اس جعلی اکاؤنٹ کی نشاندہی کے بعد یہ اکاؤنٹ غیر فعال کر دیا گیا۔


