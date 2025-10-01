تازہ تر ین
انٹر نیشنل

فلپائن کے خوفناک زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد 70 ہوگئی؛ سیکڑوں زخمی

فلپائن کے وسطی حصے میں 6.9 شدت کے زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 70 ہوگئی جب کہ 140 سے زائد زخمی ہیں۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امدادی کاموں کے درمیان لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔

سب سے متاثرہ صوبے سیبو میں ایمرجنسی نافذ کردی گئی جس کے شہر بوگو میں سب سے زیادہ ہلاکتیں 20 ہوئیں۔

قریبی علاقوں میڈیَلِن، تابیولان اور سان ریمیگیو میں بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ سان ریمیگیو میں ایک اسپورٹس کمپلیکس اور ایویکوایشن سینٹر کی چھت گرنے سے 7 افراد ہلاک ہوئے جن میں محکمہ فائر بریگیڈ اور کوسٹ گارڈ کے اہلکار بھی شامل تھے۔

زلزلے نے تاریخی ورثے کو بھی نقصان پہنچایا۔ سینٹس پیٹر اینڈ پال چرچ اور 139 سالہ پرانا چرچ دانبانتایان مکمل طور پر منہدم ہوگئے۔

درجنوں رہائشی عمارتیں بھی ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ اسپتال مریضوں سے بھر گئے ہیں۔ ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں۔ اب بھی درجنوں افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔

بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ سیبو کے شہر بوگو میں ہرطرف ایمبولینسوں کو سائرن بجاتے سڑکوں پر دیکھا گیا۔

سان ریمیگیو کے نائب میئر الفی رینس نے کہا کہ بارش مسلسل ہو رہی ہے، بجلی غائب ہے اور پانی کی شدید کمی ہے۔ ہمیں فوری امداد کی ضرورت ہے۔

یہ زلزلہ مقامی وقت کے مطابق رات 9:59 بجے آیا جس کا مرکز بوگو سٹی، صوبہ سیبو کے شمال مشرق میں 12 میل کے فاصلے پر تھا۔

زلزلے کی گہرائی صرف 10 کلومیٹر تھی جسے ماہرین سطحی زلزلہ قرار دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جانی اور مالی نقصان زیادہ ہوا ہے۔

فلپائن انسٹی ٹیوٹ آف وولکینولوجی اینڈ سیسمولوجی (Phivolcs) نے ابتدائی طور پر سونامی وارننگ جاری کی تھی، تاہم بدھ کی صبح یہ وارننگ ہٹا دی گئی۔

یاد رہے کہ فلپائن دنیا کے خطرناک ترین خطے “پیسفک رنگ آف فائر” میں واقع ہے جہاں روزانہ کی بنیاد پر چھوٹے بڑے زلزلے آتے رہتے ہیں۔ یہی خطہ آتش فشانی سرگرمیوں کا بھی مرکز ہے۔

حکومت اور اقوام متحدہ کے اشتراک سے مقامی آبادی کو قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے آگاہی اور تربیت دی جاتی ہے۔

تاہم اس زلزلے نے ایک بار پھر ملک میں ہنگامی صورت حال سے نمٹنے میں کمزوری اور قدرتی آفات کے سامنے بے بسی کو نمایاں کر دیا۔


اہم خبریں
قطرپرحملہ امریکا کی سلامتی کیلئے خطرہ تصور ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ
آزاد کشمیر: حکومت نے ایک بار پھر عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی پیشکش کردی
پیپلز پارٹی اور ن لیگ کا ایک دوسرے کیخلاف لفظی جنگ بند کرنے پر اتفاق
مصری پہلوان کا حیران کن کارنامہ ، 700 ٹن وزنی بحری جہاز دانتوں سے کھینچ لیا
گلوبل صمود فلوٹیلا ہائی رسک زون میں داخل ، اسرائیل کا کشتیاں ڈبونے کا منصوبہ بے نقاب
سونے کو پر لگ گئے، فی تولہ قیمت بلند ترین سطح پر
پاکستان میں انٹرنیٹ کی بڑے پیمانے پر بندش، شہری متاثر
دفتر میں نظرانداز ہو رہے ہیں؟ خود کو نمایاں کرنے کے طریقے
لاہورمیں فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کیلئے اینٹی اسموگ گن تیار
برطانیہ سے چوری ہونے والی قیمتی رینج روور صدر کراچی میں ٹریک کر لی گئی
افغانستان میں انٹرنیٹ کی بندش سے پروازیں منسوخ، بینکنگ کا نظام مفلوج ہوگیا
سندھ میں گیس اور کنڈینسیٹ کے نئے ذخائر دریافت
فرانس اور جرمنی کی مساجد میں خنزیر کے سر پھینکنے کے الزام میں 11 افراد گرفتار
وزڈن کی ٹیم آف ایشیا کپ میں فلاپ صائم ایوب بھی شامل
فیس بک، ایکس کے بعد یوٹیوب بھی جھک گیا، ٹرمپ کو کروڑوں ڈالر کی ادائیگی
۔39 سالہ اسپنر آصف کی اچانک قومی ٹیم میں انٹری





دلچسپ و عجیب
برازیل کی مشہور پنیر جس میں ذائقے کےلیے چیونٹیاں ملائی جاتی ہیں
ویتنامی شہری نے دنیا کے لمبے ترین ناخنوں کا اعزاز حاصل کرلیا
کیا سلویسٹرا اسٹالون آپ کو جانتے ہیں؟ جان ریمبو نے بتادیا
صبا فیصل نے بہو کی تعریفوں کے پل باندھ دیے؛ وجہ جان کر مداح بھی خوش
مشہور مصری ریسلر نے محص دانتوں سے بڑی سمندری کشتی کھینچ لی
امریکا میں مشتبہ شہاب ثاقب گرتا ہوا سیٹلائٹ نکلا
چین میں عجیب و غریب ٹریفک حادثہ، شہری کا سر ٹریفک سگنل میں پھنس گیا
مدیحہ امام کس اداکار کیساتھ ساری زندگی کام کرنا چاہتی ہیں؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain