اعلانات کرنا آسان اور کام کرنا مشکل ہوتا ہے، وزیراعلیٰ مریم نواز

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگوں نے خالی اعلانات کیے، جھوٹے وعدے کیے، اعلانات کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مری میں خطاب میں کہا کہ پنجاب میں بدترین سیلاب آیا، لیکن ہم دفتر میں نہیں بیٹھے۔

انہوں نے کہا کہ جو کہتا ہے کہ وہ چپ کرکے کام کرتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے، ہم نے بغیر وعدوں کے کام مکمل کیے۔

مریم نواز کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا سے مری میں داخل ہوتے ہی واضح فرق نظر آتا ہے، مری کے لیے ٹرین چلائیں گے، سیاحوں کو اپنی گاڑیوں میں نہیں آنا پڑے گا۔

وزیراعلیٰ نے مزید کہا کہ مری میں پانی کا بہت بڑا پروجیکٹ لے کر آرہے ہیں۔


اہم خبریں
قطرپرحملہ امریکا کی سلامتی کیلئے خطرہ تصور ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ
آزاد کشمیر: حکومت نے ایک بار پھر عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی پیشکش کردی
پیپلز پارٹی اور ن لیگ کا ایک دوسرے کیخلاف لفظی جنگ بند کرنے پر اتفاق
مصری پہلوان کا حیران کن کارنامہ ، 700 ٹن وزنی بحری جہاز دانتوں سے کھینچ لیا
گلوبل صمود فلوٹیلا ہائی رسک زون میں داخل ، اسرائیل کا کشتیاں ڈبونے کا منصوبہ بے نقاب
سونے کو پر لگ گئے، فی تولہ قیمت بلند ترین سطح پر
پاکستان میں انٹرنیٹ کی بڑے پیمانے پر بندش، شہری متاثر
دفتر میں نظرانداز ہو رہے ہیں؟ خود کو نمایاں کرنے کے طریقے
لاہورمیں فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کیلئے اینٹی اسموگ گن تیار
برطانیہ سے چوری ہونے والی قیمتی رینج روور صدر کراچی میں ٹریک کر لی گئی
افغانستان میں انٹرنیٹ کی بندش سے پروازیں منسوخ، بینکنگ کا نظام مفلوج ہوگیا
سندھ میں گیس اور کنڈینسیٹ کے نئے ذخائر دریافت
فرانس اور جرمنی کی مساجد میں خنزیر کے سر پھینکنے کے الزام میں 11 افراد گرفتار
وزڈن کی ٹیم آف ایشیا کپ میں فلاپ صائم ایوب بھی شامل
فیس بک، ایکس کے بعد یوٹیوب بھی جھک گیا، ٹرمپ کو کروڑوں ڈالر کی ادائیگی
۔39 سالہ اسپنر آصف کی اچانک قومی ٹیم میں انٹری





دلچسپ و عجیب
برازیل کی مشہور پنیر جس میں ذائقے کےلیے چیونٹیاں ملائی جاتی ہیں
ویتنامی شہری نے دنیا کے لمبے ترین ناخنوں کا اعزاز حاصل کرلیا
کیا سلویسٹرا اسٹالون آپ کو جانتے ہیں؟ جان ریمبو نے بتادیا
صبا فیصل نے بہو کی تعریفوں کے پل باندھ دیے؛ وجہ جان کر مداح بھی خوش
مشہور مصری ریسلر نے محص دانتوں سے بڑی سمندری کشتی کھینچ لی
امریکا میں مشتبہ شہاب ثاقب گرتا ہوا سیٹلائٹ نکلا
چین میں عجیب و غریب ٹریفک حادثہ، شہری کا سر ٹریفک سگنل میں پھنس گیا
مدیحہ امام کس اداکار کیساتھ ساری زندگی کام کرنا چاہتی ہیں؟
