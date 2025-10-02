آزاد کشمیر کی صورتحال پر آج اسلام آباد میں اہم اجلاس طلب

وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کی صورتحال پر آج اسلام آباد میں اہم اجلاس طلب کیا ہے ۔
اجلاس میں غور ہوگا کہ آزاد کشمیر کی صورتحال میں کیا کردار ادا کیا جائے۔
علاوہ ازیں حکومت نے ایک بار پھر عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی پیشکش کردی۔
وفاقی وزیر طارق فضل چوہدری اور وزیراعظم آزاد کشمیر انوار الحق کا کہنا ہے کہ 90 فیصد مطالبات کی منظوری کے باوجود پرتشدد کارروائیاں سمجھ سے بالا تر ہیں۔
انہوں نے کہا کہ دو مطالبات کی منظوری کیلئے کشمیر کے آئین میں ترمیم کی ضرورت تھی جس پر مذاکرات کیلئے تیار ہیں۔