کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بارش کا امکان

محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 روز میں سندھ کے مختلف شہروں میں بارش کی پیشگوئی کی ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق بھارتی گجرات پر موجود ہوا کا واضح کم دباؤ ڈیپریشن میں تبدیل ہوگیا جس کے زیرِ اثر کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، جام شورو، ٹھٹہ اور سندھ کے دیگر شہروں میں آندھی اور بارش کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات نے سمندر میں شدید طغیانی کے پیش نظر سندھ کے ماہی گیروں کو 3 اکتوبر تک سمندر میں جانے سے بھی منع کیا ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں 24 گھنٹے کےدوران مطلع جزوی ابرآلوداورموسم مرطوب رہنے کاامکان ہے جب کہ شہرمیں آج ہلکی بارش اور بوندا باندی کا بھی امکان ہے۔
محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت36 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔