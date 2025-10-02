تازہ تر ین
شوبز

نیل پالش اور مغربی لباس میں نماز پڑھنے پر کہا گیا آپ کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ یشما گل

پاکستانی اداکارہ یشما گل کا کہنا ہے کہ ایک ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران مغربی لباس اور نیل پالش کے ساتھ نماز پڑھنے گئی تو جونیئر کاسٹ میں شامل اداکارہ نے ٹوکتے ہوئے سوال کیا  کہ میری نماز کیسے قبول ہوگی؟

حال ہی میں اداکارہ یشما گل نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں  نے مختلف موضوعات کے ساتھ مذہبی رجحانات کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔

یشما گل نے ایک قصہ سناتے ہوئے بتایا کہ ’ایک مرتبہ میں شوٹنگ کے دوران وقفہ لے کر نماز پڑھنے گئی تو مجھے کاسٹ میں شامل ایک جونیئر اداکارہ نے کہا کہ بیٹا آپ نے مغربی لباس پہن رکھا ہے، نیل پالش بھی لگی ہوئی ہے ، آپ کی نماز کیسے  قبول ہوگی؟

اداکارہ کا کہنا تھا کہ ’میں نے انہیں کوئی جواب تو نہیں دیا لیکن میرے نزدیک کسی بھی انسان کی عبادت   قبول کرنا اللہ کا کام ہے نا کہ انسانوں کا‘۔

یشما گل نے اپنی بات کی وضاحت کیلئے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ ’ اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ اگر کوئی طالب علم  امتحان میں بیٹھتا ہی نہیں تو یقیناً وہ فیل ہوجاتا ہے  لیکن اگر کوئی طالب علم امتحان میں  بیٹھ جائے تو  کیا پتا  اسے ایک دو نمبر مل ہی جائیں  اور اللہ میرے معاملات کو بہتر جانتے ہیں‘۔

اداکارہ نے یہ بھی کہا کہ ’ میں تسلیم کر تی ہوں کہ ہمیں نماز کیلئے بھی  پروٹوکول فولو کرنے چاہیے لیکن اگر کوئی ایسی سچویشن آجائے جہاں  ہم یہ پروٹوکول فولو نہ کرسکیں اس وقت ہمیں چاہیے کہ کم از کم  فرض تو ادا کرلیں‘ ۔


اہم خبریں
قطرپرحملہ امریکا کی سلامتی کیلئے خطرہ تصور ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ
آزاد کشمیر: حکومت نے ایک بار پھر عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی پیشکش کردی
پیپلز پارٹی اور ن لیگ کا ایک دوسرے کیخلاف لفظی جنگ بند کرنے پر اتفاق
مصری پہلوان کا حیران کن کارنامہ ، 700 ٹن وزنی بحری جہاز دانتوں سے کھینچ لیا
گلوبل صمود فلوٹیلا ہائی رسک زون میں داخل ، اسرائیل کا کشتیاں ڈبونے کا منصوبہ بے نقاب
سونے کو پر لگ گئے، فی تولہ قیمت بلند ترین سطح پر
پاکستان میں انٹرنیٹ کی بڑے پیمانے پر بندش، شہری متاثر
دفتر میں نظرانداز ہو رہے ہیں؟ خود کو نمایاں کرنے کے طریقے
لاہورمیں فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کیلئے اینٹی اسموگ گن تیار
برطانیہ سے چوری ہونے والی قیمتی رینج روور صدر کراچی میں ٹریک کر لی گئی
افغانستان میں انٹرنیٹ کی بندش سے پروازیں منسوخ، بینکنگ کا نظام مفلوج ہوگیا
سندھ میں گیس اور کنڈینسیٹ کے نئے ذخائر دریافت
فرانس اور جرمنی کی مساجد میں خنزیر کے سر پھینکنے کے الزام میں 11 افراد گرفتار
وزڈن کی ٹیم آف ایشیا کپ میں فلاپ صائم ایوب بھی شامل
فیس بک، ایکس کے بعد یوٹیوب بھی جھک گیا، ٹرمپ کو کروڑوں ڈالر کی ادائیگی
۔39 سالہ اسپنر آصف کی اچانک قومی ٹیم میں انٹری





دلچسپ و عجیب
امریکا: نومولود بیٹی کو اٹھا کر ماں نے ویڈیو گیم ٹورنامنٹ جیت لیا
سلمان خان کےلیے برنس روڈ سے بریانی اور حلیم لے کر جاتا تھا؛ کاشف خان کا انکشاف
پروین بابی کی بائیوپک سیریز؛ کون سی اداکارہ کردار ادا کریں گی؟
برازیل کی مشہور پنیر جس میں ذائقے کےلیے چیونٹیاں ملائی جاتی ہیں
ویتنامی شہری نے دنیا کے لمبے ترین ناخنوں کا اعزاز حاصل کرلیا
کیا سلویسٹرا اسٹالون آپ کو جانتے ہیں؟ جان ریمبو نے بتادیا
صبا فیصل نے بہو کی تعریفوں کے پل باندھ دیے؛ وجہ جان کر مداح بھی خوش
مشہور مصری ریسلر نے محص دانتوں سے بڑی سمندری کشتی کھینچ لی
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain