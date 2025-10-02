عظمیٰ بخاری نے شرمیلا فاروقی کو مناظرے کا چیلنج دے دیا

لاہور: وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے پی پی رہنما شرمیلا فاروقی کے بیان پر ان کو مناظرے کا چیلنج دے دیا۔
ایک بیان میں پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں17سال سے حکومت ہے اور مریم نواز کی پنجاب میں حکومت کو 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے۔
انہوں نے کہا کہ آپ17 سال میں اپنے 17 عوامی فلاح کے منصوبوں کو نہیں گنوا سکتے، مریم نواز نے ڈیڑھ سال میں 90 منصوبےشروع کردیےجن میں 50 مکمل ہوچکے ہیں، مریم نواز نے اپنی چھت اپنا گھر میں 90 ہزار گھر دیے ، 80 ہزار اسکالرشپ دیں، کراچی کے لوگ خود لاہور کی سڑکوں اور صفائی کی تعریفیں کرتے ہیں۔
وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ مریم نواز پنجاب کے سیلاب متاثرین کو 10، 10 لاکھ کے امدادی چیک دینے جا رہی ہیں۔
انہوں نے شرمیلا فاروقی کیلئے مزید کہا کہ میں آپ کے ساتھ مناظرے کے لیے بالکل تیار ہوں آجائیں، پرفارمنس کا مقابلہ کرتے ہیں۔
شرمیلا فاروقی کی’جیوپاکستان‘ میں گفتگو
جیو نیوز کے پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے شرمیلا فاروقی کا کہنا تھا کہ جب ایک صوبے کاچیف ایگزیکٹو یہ کہے گاکہ میراپیسا ، میراپانی ،انگلی توڑ دیں گے، یہ بدقسمتی ہے، پیپلزپارٹی ، مسلم لیگ (ن) کی اہم اتحادی ہے اس کا ادراک (ن) لیگ کو ہونا چاہیے، ہم سیلاب زدگان کو ریلیف دینے پر بات کررہے ہیں ذاتیات پر نہیں۔
انہوں نے کہا کہ سندھ میں 2022 میں سیلاب آیا، ہم نے بی آئی ایس پی کے ذریعے کیش ٹرانسفرکیا، پنجاب میں لوگوں کی فوری مددکا بی آئی ایس پی کےبجائے اورکوئی ذریعہ نہیں، پیپلزپارٹی کے سوا اور کوئی حکومت ایسا پروجیکٹ بنا ہی نہیں سکی ، آپ ہماری بے عزتی کریں گے تو کیا ہم حکومت بینچزپربیٹھ کر سنتے رہیں گے، یہ آپ کا پانی ہے نہ میرا، یہ پاکستان کے عوام کا ہے۔