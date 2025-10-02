تازہ تر ین
شوبز

ٹام کروز کا انوکھا خواب: خلا میں شادی کی تیاریاں؟

ہالی ووڈ کے مشہور اداکار ٹام کروز اپنی گرل فرینڈ آنا دے آرمس کے ساتھ ایک ایسی شادی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں جو دنیا بھر میں تہلکہ مچا دے گی۔

رپورٹس کے مطابق دونوں ستارے ایک ایسی یادگار تقریب کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں جس پر برسوں تک بات کی جائے، اور اس غیر معمولی منصوبے میں خلا میں شادی کرنے کا امکان بھی شامل ہے۔

انڈیا ٹوڈے کی ایک رپورٹ کے مطابق ٹام کروز کو اسپیس ٹریول کا جنون کی حد تک شوق ہے اور وہ دنیا کی پہلی جوڑی بننے کے خواہشمند ہیں جو زمین سے باہر جا کر شادی کے بندھن میں بندھے۔ اس کے علاوہ دونوں نے اسکائی ڈائیونگ کے دوران فضا میں وعدے اور عہد کرنے کا آئیڈیا بھی زیر غور رکھا ہوا ہے۔

اداکار کے قریبی ذرائع کے مطابق ’ٹام اور آنا کے رشتے کی سب سے بڑی خاصیت ان کا ایڈونچر اور دلیرانہ انداز ہے۔ اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شادی بھی اسی جذبے کی عکاسی کرے۔‘ دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں ابھی تک باضابطہ طور پر منگنی نہیں کر پائے ہیں، مگر کروز نے پہلے ہی بڑے خواب دیکھنا شروع کر دیے ہیں۔

63 سالہ ٹام کروز اور 37 سالہ کیوبن نژاد اداکارہ آنا دے آرمس کی دوستی نے اس سال تیزی سے رومانس کا رخ اختیار کیا ہے۔ دونوں نہ صرف ذاتی زندگی بلکہ پروفیشنل میدان میں بھی ساتھ نظر آنے والے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ وہ جلد ایک فلم ’ڈیپر‘ میں ساتھ کام کریں گے، جو ایک سپرنیچرل اوشن تھرلر ہے۔

ٹام کروز اس سے پہلے تین شادیاں میمی راجرز، نکول کڈمین اور کیٹی ہومز سے کرچکے ہیں۔ مگر انہیں امید ہے کہ یہ نیا رشتہ ان کی زندگی کا سب سے پائیدار تعلق ثابت ہوگا۔ اداکار کے ایک قریبی دوست کے مطابق ’وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شادی نہ صرف شاندار ہو بلکہ تاریخ میں انوکھی مثال کے طور پر درج ہو۔‘

ذرائع کے مطابق، ‘جو بھی ہو، دونوں چاہتے ہیں کہ ان کی شادی غیر معمولی ہو اور دنیا اس کی مثال دے۔’ یہ منصوبہ اگر حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے تو ٹام کروز اور آنا دے آرمس نہ صرف ہالی ووڈ بلکہ دنیا کی تاریخ میں ایک منفرد مقام حاصل کر لیں گے۔


اہم خبریں
پولیس حملہ، صحافیوں کا ملک بھر میں یوم سیاہ منانے کا اعلان
پشاور میں پولیس موبائل کے قریب دھماکہ، 4 اہلکار زخمی
غزہ فلوٹیلا میں پاکستانیوں کی شرکت پاکستانی عوام کی امنگوں اور جذبے کی نمائندگی ہے: وزیر اعظم
قطرپرحملہ امریکا کی سلامتی کیلئے خطرہ تصور ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ
آزاد کشمیر: حکومت نے ایک بار پھر عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی پیشکش کردی
پیپلز پارٹی اور ن لیگ کا ایک دوسرے کیخلاف لفظی جنگ بند کرنے پر اتفاق
مصری پہلوان کا حیران کن کارنامہ ، 700 ٹن وزنی بحری جہاز دانتوں سے کھینچ لیا
گلوبل صمود فلوٹیلا ہائی رسک زون میں داخل ، اسرائیل کا کشتیاں ڈبونے کا منصوبہ بے نقاب
سونے کو پر لگ گئے، فی تولہ قیمت بلند ترین سطح پر
پاکستان میں انٹرنیٹ کی بڑے پیمانے پر بندش، شہری متاثر
دفتر میں نظرانداز ہو رہے ہیں؟ خود کو نمایاں کرنے کے طریقے
لاہورمیں فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کیلئے اینٹی اسموگ گن تیار
برطانیہ سے چوری ہونے والی قیمتی رینج روور صدر کراچی میں ٹریک کر لی گئی
افغانستان میں انٹرنیٹ کی بندش سے پروازیں منسوخ، بینکنگ کا نظام مفلوج ہوگیا
سندھ میں گیس اور کنڈینسیٹ کے نئے ذخائر دریافت
فرانس اور جرمنی کی مساجد میں خنزیر کے سر پھینکنے کے الزام میں 11 افراد گرفتار





دلچسپ و عجیب
امریکا: نومولود بیٹی کو اٹھا کر ماں نے ویڈیو گیم ٹورنامنٹ جیت لیا
سلمان خان کےلیے برنس روڈ سے بریانی اور حلیم لے کر جاتا تھا؛ کاشف خان کا انکشاف
پروین بابی کی بائیوپک سیریز؛ کون سی اداکارہ کردار ادا کریں گی؟
برازیل کی مشہور پنیر جس میں ذائقے کےلیے چیونٹیاں ملائی جاتی ہیں
ویتنامی شہری نے دنیا کے لمبے ترین ناخنوں کا اعزاز حاصل کرلیا
کیا سلویسٹرا اسٹالون آپ کو جانتے ہیں؟ جان ریمبو نے بتادیا
صبا فیصل نے بہو کی تعریفوں کے پل باندھ دیے؛ وجہ جان کر مداح بھی خوش
مشہور مصری ریسلر نے محص دانتوں سے بڑی سمندری کشتی کھینچ لی
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain