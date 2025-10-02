تازہ تر ین
رانی مکھرجی نے اپنی شادی کی تصاویر شیئر نہ کرنے کی وجہ بتادی

بالی ووڈ کی سینئر اداکارہ رانی مکھرجی اور مشہور زمانہ فلمساز ادیتیا چوپڑا کی شادی اپریل 2014 میں ہوئی۔ اس طرح ان کی شادی کو 11 برس بیت چکے ہیں لیکن انکی شادی کی ایک سنگل تصویر کبھی منظر عام پر نہیں آئی۔ 

ممبئی میں ایک بھارتی میڈیا ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے 47 سالہ رانی مکھرجی نے انکشاف کیا کہ انھوں نے اور ادیتیا نے اپنی شادی کو اس وقت خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیوں کیا؟

دراصل میرے شوہر پرائیوسی پر زیادہ یقین رکھنے والے انسان ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ شادی بھی بہت نجی انداز میں ہو اور شادی کی تصاویر بھی منظر عام پر نہ آئیں۔

کئی ہٹ فلموں میں شاندار اداکاری کرنے والی رانی سے جب ازراہ تفنن پوچھا گیا کہ کیا ناظرین کو شادی کی تصویریں دیکھنے کے لیے انکی شادی کی سلور جوبلی کا انتظار کرنا پڑے گا، تو رانی نے مسکراتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو! یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے۔

رانی اور ادیتیا نے ہمیشہ اپنی ذاتی زندگی کو عوام کی نظروں سے دور رکھا اوجھل رکھا اور سالوں میں صرف چند مواقع پر ہی وہ ایک ساتھ پبلک میں نظر آئے ہیں۔

اپنی نجی زندگی کو فلمی کیریئر سے الگ رکھنے کے بارے میں بات کرتے ہوئے، رانی نے وضاحت کی اور کہا میرا خیال ہے کہ میں ہمیشہ سے ہی نجی زندگی کو الگ رکھا۔ اسکی وجہ میری پیشہ وارانہ اور نجی زندگی الگ الگ ہے۔ اگر آپ نے مجھے سالوں میں دیکھا ہے تو یہ محسوس کیا ہوگا کہ میں صرف تب ہی نظر آتی ہوں جب اس کی کوئی وجہ ہو۔ ہر وقت نظر نہیں آتی۔

واضح رہے کہ اس جوڑے نے یہی فلاسفی اپنی بیٹی ادیرا کے لیے اپنایا ہوا ہے جو 9 دسمبر   2015 کو پیدا ہوئی، رانی نے بیٹی کو فلمی دینا کی چکا چوند اور فوٹو گرافرز سے دور رکھا ہوا ہے۔


