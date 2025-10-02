چمپینزیز کی سہیلی، جنگل کی آواز؛ ممتاز سماجی کارکن انتقال کرگئیں

دنیا بھر میں جنگلی حیات کی بقا اور ماحولیاتی تحفظ کی تحریک کی روح رواں ڈیم جین گوڈال 91 برس کی عمر میں انتقال کرگئیں۔
ڈیم جین گوڈال ایک مطالعاتی دورے پر کیلی فورنیا پہنچی تھیں جہاں مختلف تحقیقی اداروں اور جامعات میں لیکچر دیئے۔ اسی دوران ان کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ دوران علاج چل بسیں۔
جین گوڈال لندن میں 3 اپریل 1934 کو پیدا ہوئیں۔ بچپن سے ہی انہیں جانوروں سے بے حد محبت تھی، اور ابتدائی تعلیم و تربیت کے فوری بعد ہی ایک ایسے سفر کا آغاز ہوا جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔
انھوں نے 1960 میں،تنزانیہ کے گومبی اسٹریم گیم ریزرو کی طرف قدم رکھا، جہاں جنگل میں رہنے والے چمپینزیز کی زندگی کا مطالعہ شروع کیا۔
ڈیم جین گوڈال نے عام رائے کے برعکس یہ ثابت کیا کہ چمپینزیز نہ صرف جذبات رکھتے ہیں بلکہ انسانوں سے ملتے جلتے پیچیدہ سماجی تعلقات اور رشتہ داریاں بھی پائی جاتی ہیں۔
انھوں نے یہ بھی پایا کہ چمپینزیز اوزار کا استعمال کرنے کی مہارت بھی جانتے ہیں۔ اس سے قبل سجھا جاتا تھا کہ یہ ہنر صرف انسانوں کے پاس ہے۔
یہ ڈیم جین گوڈال ہی تھیں جنھوں نے پہلی بار یہ انکشاف کرکے سب کو حیران کردیا کہ چمپینزیز گوشت بھی کھاتے ہیں ورنہ اس سے قبل اس جانور کو ہمیشہ صرف سبزی خود سمجھا گیا۔
بعد ازاں 1977 میں انھوں نے اپنے نام سے جین گوڈال انسٹی ٹیوٹ کی بنیاد رکھی اور جنگی حیات اور جانوروں کی بقا اور رہائشی ماحول کے تحفظ کے لیے کام کیا۔
اپنی اس سرگرمی کو دوام بخشنے کے لیے ڈیم جین گوڈال نے 1991 میں Roots & Shoots تحریک کا آغاز کیا۔
جس کا مقصد نوجوانوں کو ماحول، جانور اور انسان کے تعلق کی اہمیت سے روشناس کروانا تھا۔ یہ اس مقصد کے لیے پہلی عالمی کاوش ثابت ہوئی۔
جین گوڈال کو متعدد اعزازات سے نوازا گیا جن میں بشمول برطانوی سے ’’ڈیم‘‘ کا خطاب، امریکی صدر کا “Medal of Freedom”، اور دیگر بین الاقوامی سائنس و تحفظِ حیوانات کے اعزازات شامل ہیں۔