تازہ تر ین
کھیل

پاکستانی خاتون کرکٹر کا آزاد کشمیر سے تعلق بتانے پر بھارتی واویلا، کمنٹیٹر ثنا میر نے بیان جاری کردیا

آئی سی سی  ویمن ورلڈکپ میں بنگلا دیشں اور پاکستان کے میچ کے دوران کمنٹیٹر ثنا میر کی جانب سے آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والی پاکستانی کرکٹر کا تعارف کرانا بھارت کو ایک آنکھ نہ بھایا۔

ویمن ورلڈکپ میں بنگلا دیشں اور پاکستان کے میچ کے دوران کمنٹیٹر ثنا میر  نے کہا تھا کہ  ’پاکستانی ٹیم میں شامل تنالیہ پرویز کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے ’۔

کمنٹری کے دوران ثنا میر کا  آزاد کشمیر کہنا  بھارتیوں کو ایک آنکھ نہ بھایا جس کے بعد بھارت میں ثنا میر کے خلاف پروپیگنڈا اور نفرت انگیز مہم شروع کردی گئی۔

تاہم اب سابق کرکٹر اور کمنٹیٹر ثنا میر کی جانب سے  اپنے خلاف چلنے والے پروپیگنڈے پر   بیان سامنے آیا ہے۔

سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ثنا میر کا کہنا تھا کہ افسوس کی بات ہے کہ اس معاملے پر عوامی سطح پر وضاحت دینا پڑرہی ہے تاہم  بطور کمنٹیٹر یہ ہماری کہانی بیان کرنے کا حصہ ہے کہ کھلاڑی کہاں سے آتے ہیں ، 2 اور ریجنوں سے تعلق رکھنے والی کھلاڑیوں کا بھی ذکر کیا، یہ افسوسناک ہے کہ معاملات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔

سابق کرکٹر نے لکھا  اس معاملے کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے ،کھیلوں سے وابستہ افراد کو غیر ضروری دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ  پاکستانی کھلاڑی کے آبائی علاقے سے متعلق بات کرنے کا مقصد ان کی مشکلات اور شاندار سفر کو اجاگر کرنا تھا، میرے دل میں کوئی بغض یا کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا مقصد نہیں۔


اہم خبریں
چین کا طیارہ دنیا کا دوسرا کیریئر بیسڈ اسٹیلتھ فائٹر بن گیا J-35.
۔’’3 ہزار سال پرانا مسئلہ حل ہوگا؟‘‘ ٹرمپ کا غزہ امن منصوبے پر بڑا دعویٰ
جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس؛ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری
سابق صدر عارف علوی کی مستقل سرکاری رہائشگاہ کیلیے درخواست پر اٹارنی جنرل کو نوٹس
مشتاق احمد سمیت تمام پاکستانیوں کی رہائی کیلیے بااثر یورپی ملک سے رابطے میں ہیں، اسحاق ڈار
اسکاٹ لینڈ میں خودساختہ بادشاہت ختم، دعویدار افریقی قبیلہ گرفتار
بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ 7 دہشتگرد ہلاک
حماس کے انکار کے بعد امیر قطر کا ٹرمپ سے ہنگامی ٹیلیفونک رابطہ
فی پوسٹ 7 ہزار ڈالر! اسرائیل نے امریکی سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو خریدنا شروع کر دیا
اسرائیلی فوج نے گلوبل صمود فلوٹیلا کی 42 کشتیوں کے 450 رضاکاروں کو گرفتار کرلیا، ڈی پورٹ کرنے کی تیاریاں
پولیس حملہ، صحافیوں کا ملک بھر میں یوم سیاہ منانے کا اعلان
پشاور میں پولیس موبائل کے قریب دھماکہ، 4 اہلکار زخمی
غزہ فلوٹیلا میں پاکستانیوں کی شرکت پاکستانی عوام کی امنگوں اور جذبے کی نمائندگی ہے: وزیر اعظم
قطرپرحملہ امریکا کی سلامتی کیلئے خطرہ تصور ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ
آزاد کشمیر: حکومت نے ایک بار پھر عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی پیشکش کردی
پیپلز پارٹی اور ن لیگ کا ایک دوسرے کیخلاف لفظی جنگ بند کرنے پر اتفاق





دلچسپ و عجیب
امریکی شہری کا لمبی ترین داڑھی کا نیا عالمی ریکارڈ
سالانہ ساڑھے 5 کروڑ کمانے کے باوجود ایک شخص جمعدار کا کام کیوں کرتا ہے؟
امریکی شہری کا داڑھی کی طویل چٹیا بنانے کا انوکھا ریکارڈ
امریکا: نومولود بیٹی کو اٹھا کر ماں نے ویڈیو گیم ٹورنامنٹ جیت لیا
سلمان خان کےلیے برنس روڈ سے بریانی اور حلیم لے کر جاتا تھا؛ کاشف خان کا انکشاف
پروین بابی کی بائیوپک سیریز؛ کون سی اداکارہ کردار ادا کریں گی؟
برازیل کی مشہور پنیر جس میں ذائقے کےلیے چیونٹیاں ملائی جاتی ہیں
ویتنامی شہری نے دنیا کے لمبے ترین ناخنوں کا اعزاز حاصل کرلیا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain