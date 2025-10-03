پاکستانی خاتون کرکٹر کا آزاد کشمیر سے تعلق بتانے پر بھارتی واویلا، کمنٹیٹر ثنا میر نے بیان جاری کردیا

آئی سی سی ویمن ورلڈکپ میں بنگلا دیشں اور پاکستان کے میچ کے دوران کمنٹیٹر ثنا میر کی جانب سے آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والی پاکستانی کرکٹر کا تعارف کرانا بھارت کو ایک آنکھ نہ بھایا۔
ویمن ورلڈکپ میں بنگلا دیشں اور پاکستان کے میچ کے دوران کمنٹیٹر ثنا میر نے کہا تھا کہ ’پاکستانی ٹیم میں شامل تنالیہ پرویز کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے ’۔
کمنٹری کے دوران ثنا میر کا آزاد کشمیر کہنا بھارتیوں کو ایک آنکھ نہ بھایا جس کے بعد بھارت میں ثنا میر کے خلاف پروپیگنڈا اور نفرت انگیز مہم شروع کردی گئی۔
تاہم اب سابق کرکٹر اور کمنٹیٹر ثنا میر کی جانب سے اپنے خلاف چلنے والے پروپیگنڈے پر بیان سامنے آیا ہے۔
سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ثنا میر کا کہنا تھا کہ افسوس کی بات ہے کہ اس معاملے پر عوامی سطح پر وضاحت دینا پڑرہی ہے تاہم بطور کمنٹیٹر یہ ہماری کہانی بیان کرنے کا حصہ ہے کہ کھلاڑی کہاں سے آتے ہیں ، 2 اور ریجنوں سے تعلق رکھنے والی کھلاڑیوں کا بھی ذکر کیا، یہ افسوسناک ہے کہ معاملات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔
سابق کرکٹر نے لکھا اس معاملے کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے ،کھیلوں سے وابستہ افراد کو غیر ضروری دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی کھلاڑی کے آبائی علاقے سے متعلق بات کرنے کا مقصد ان کی مشکلات اور شاندار سفر کو اجاگر کرنا تھا، میرے دل میں کوئی بغض یا کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا مقصد نہیں۔