اکشے کمار کی 13 سالہ بیٹی آن لائن ہراسانی کا شکار، اداکار نے حکومت سے بڑی اپیل کر دی

بالی وڈ اداکار اکشے کمار کی 13 سالہ بیٹی آن لائن ہراسانی کا نشانہ بن گئی، اداکار نے حکومت سے بڑی اپیل کر دی۔

اکشے کمار نے بھارت میں بڑھتے ہوئے سائبر کرائم کے خطرے پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنی 13 سالہ بیٹی کے ساتھ پیش آئے ایک افسوسناک واقعے کا انکشاف کیا ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق جمعہ کو ممبئی میں منعقدہ ایک سائبر آگاہی پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اکشے کمار نے بتایا کہ چند ماہ قبل ان کی بیٹی ایک آن لائن ویڈیو گیم کھیل رہی تھی، جہاں ایک نامعلوم شخص نے بیٹی سے نازیبا تصاویر کا مطالبہ کیا۔

اکشے کمار نے کہا کہ میں آپ سب کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو چند ماہ پہلے میرے گھر میں پیش آیا۔ میری بیٹی ایک ویڈیو گیم کھیل رہی تھی، اور کچھ ویڈیو گیمز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کسی اور کے ساتھ کھیل سکتے ہیں۔ یعنی آپ کسی انجانے شخص کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔

اداکار نے بتایا کہ گیم کے دوران کبھی کبھار وہاں سے پیغام بھی آتا ہے۔ میری بیٹی بھی گیم کھیل رہی تھی کہ اسے  ایک شخص کی جانب سے پیغام موصول ہوا کہ آپ لڑکے ہیں یا لڑکی؟ تو اس نے جواب دیا لڑکی۔ اس کے بعد اس شخص نے میسج بھیجا کہ کیا آپ اپنی برہنہ تصاویر بھیج سکتی ہیں؟ میری بیٹی نے فوراً گیم بند کر دیا اور جا کر اپنی ماں کو بتایا۔ یہ سب کچھ ایسے ہی شروع ہوتا ہے۔

اکشے کمار نے کہا کہ یہ بھی سائبر کرائم کا حصہ ہے۔ میں مہاراشٹرا کے وزیراعلیٰ سے گزارش کروں گا کہ ساتویں سے دسویں جماعت تک اسکولوں میں ہر ہفتے ایک ‘سائبر پیریڈ’ رکھا جائے، تاکہ بچوں کو اس بارے میں آگاہی دی جا سکے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جرم اب گلی کے جرائم سے بھی بڑا بنتا جا رہا ہے۔

اکشے کمار نے زور دیا کہ حکومت کو سائبر ایجوکیشن کو لازمی نصاب کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ بچے بدلتی ہوئی ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ رہ سکیں۔


