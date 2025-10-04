اپنےصوبےکا پانی استعمال کرنےکیلئے پنجاب کو دوسرے صوبے سے اجازت کی ضرورت نہیں، عظمیٰ بخاری

وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا کہنا ہےکہ جو ہر بات پر “مرسُو مرسُو” کرتے تھے وہ اب صوبائیت کارڈ کھیل رہے ہیں، اپنے صوبےکا پانی استعمال کرنےکے لیے پنجاب کو دوسرے صوبے سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔
ایک بیان میں عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ کسی صوبے کےمعاملات میں مداخلت غیر آئینی ہے، پیپلزپارٹی پنجاب کے معاملات میں مداخلت کرکے آئینی اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے۔
عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ آپ اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں یا مریم نواز کی مقبولیت سے خوفزدہ ہیں؟ دو ہفتے پہلے میڈیا پر آپ کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا، آج آپ پنجاب کے سیلاب متاثرین اور کسانوں پر فقرے بازی کرکے خبروں میں جگہ بنا رہے ہیں، سندھ میں آپ کی حکومت ہے آپ نے کسانوں سے گندم کیوں نہیں خریدی ؟۔
ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں رہتے ہوئے سندھ کے وڈیروں کی غلامی کب تک کرتے رہیں گے ؟ اپنے صوبے کا پانی استعمال کرنے کے لیے پنجاب کو دوسرے صوبے سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، پنجاب کے تمام وسائل پر پہلا حق پنجاب کے عوام کا ہے، مریم نواز پنجاب کے کسانوں کو ان کے پانی کا حق ہر صورت دلائیں گی، مریم نواز پنجاب کے عوام کے حق کی بات کرتی ہیں تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟
عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ جس صوبے میں پیپلزپارٹی کی 17 سال سے حکومت ہے وہاں مسائل کے انبار لگے ہیں ، پنجاب یاد رکھےگا، عوام مشکل میں تھے تو پیپلز پارٹی نے ان کی مشکلات کا مذاق اڑایا، پنجاب کے عوام پیپلز پارٹی کا یہ منفی رویہ کبھی نہیں بھولیں گے۔
دوسری جانب ترجمان سندھ حکومت مصطفیٰ عبداللہ بلوچ نے ایک بیان میں کہا ہےکہ پیپلز پارٹی کی پنجاب میں مضبوط جڑیں ہیں، پیپلز پارٹی کے پنجاب میں پر عزم ووٹر اور کارکن موجود ہیں، پنجاب میں عوام کی آواز بننے سے کسی کو نہیں روکا جاسکتا۔
مصطفیٰ عبداللہ کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کی مدد ہونی چاہیے، سیاست نہیں، آئین دینے والی پارٹی کو آئینی دائرہ نہ سکھایا جائے۔