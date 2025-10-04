اسرائیلی حراست سے رہائی کے بعدگلوبل صمود فلوٹیلا کے137 سماجی کارکن استنبول پہنچ گئے

اسرائیل کی حراست سے رہائی کے بعدگلوبل صمود فلوٹیلا کے 137 سماجی کارکن ترکیےکے شہر استنبول پہنچ گئے۔
36 ترک شہریوں سمیت امریکا، برطانیہ، اٹلی، اردن، کویت، لیبیا، الجزائر، ماریطانیہ، ملائیشیا، بحرین، مراکش، سوئٹزرلینڈ اور تیونس کےکارکن استنبول پہنچ گئے۔
عرب میڈیا کے مطابق صمود فلوٹیلا کے 450 سماجی کارکن اب بھی اسرائیلی حراست میں موجود ہیں۔ ان میں سابق پاکستانی سینیٹر مشتاق احمد اور دیگر پاکستانی شہری بھی شامل ہیں۔
ادھر اسرائیلی جارحیت کے باوجود امدادی سامان لےکر ایک اور فلوٹیلا غزہ کی طرف روانہ ہوگیا کشتیوں پر بین الاقوامی سماجی کارکن موجود ہیں۔
پاکستان سمیت مختلف ملکوں میں غزہ فلوٹیلا کی حمایت اور اسرائیل کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔
آج پاکستان کے مختلف شہروں حیدرآباد، سجاول، میرپورخاص، ملتان، حب، قلات، ڈیرہ اسماعیل خان، بنوں اور نوشہرہ میں سیاسی و مذہبی جماعتوں نے اسرائیل کے خلاف احتجاج کیا اور ریلیاں نکالیں ۔
دوسری جانب اٹلی، اسپین، یونان اور بنگلا دیش میں غزہ فلوٹیلا کی حمایت میں مظاہرےکیے گئے۔
غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق غزہ فلوٹیلا کی حمایت میں کیےگئے مظاہروں کے دوران اٹلی میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے، روم کے مرکزی ریلوے اسٹیشن کے باہر 10 ہزار سے زائد افراد نے جب کہ اسپین میں ہزاروں طلبا نے بھرپور احتجاج کیا۔