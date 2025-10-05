اسرائیل نے انخلا کی ابتدائی لائن پر رضامندی ظاہر کردی، ڈونلڈ ٹرمپ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بات چیت کے بعد اسرائیل نے انخلا کی ابتدائی لائن پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔
اپنے بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس بارے میں حماس کو آگاہ کردیا گیا ہے، حماس کی تصدیق کے بعد جنگ بندی فوری طور پر مؤثر ہوجائے گی اور یرغمالیوں اور قیدیوں کا تبادلہ شروع ہوجائے گا۔
اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کو وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ حماس تیزی دکھائے ورنہ تمام شرائط ختم ہوجائیں گی۔
دوسری جانب مصری میڈیا کا بتانا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان بلواسطہ مذاکرات آج اور پیر کو ہوں گے۔