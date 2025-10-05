تازہ تر ین
میں نے چھوٹے بیٹے کو ہنی مون پر تھائی لینڈ روانہ ہوتے وقت مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو وہاں کلب لے کر جائے، اداکارہ اسما عباس

سینئر اداکار اسما عباس نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے چھوٹے بیٹے کو ہنی مون پر تھائی لینڈ روانہ ہوتے وقت مشورہ دیا تھا کہ وہ وہاں پر بیوی کو کلب بھی لے جائے، جس پر بیٹا بھی ہنس پڑا۔

مارننگ شو کے دوران بات کرتے ہوئے اداکارہ نے بتایا کہ جب ان کا شادی کا رشتہ آیا تو ان کے والد فوری طور پر مان گئے تھے لیکن خاندان کی خواتین کا جرگہ ہوا اور ان کے شوہر سے مکمل انٹرویو لیا گیا۔ان کے مطابق والد کو ان کے شوہر نے بتایا کہ انہیں اسما عباس پسند ہیں اور وہ ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، جس پر والد نے صرف ان سے کمائی کا پوچھا اور شادی کےلیے رضامند ہوگئے۔


افغانستان سے متعلق 4 ملکی اجلاس 6 اکتوبر کو روس میں ہوگا،افغانستان کی صورتحال پر غور ہوگا
بھارت اور چین کے درمیان 5 سال بعد براہِ راست پروازوں کی بحالی
پیپلز پارٹی اور مریم نواز کے درمیان بڑھتی کشیدگی، وزیراعظم کی نواز شریف سے صلح کرانے کی درخواست
آزاد کشمیر: میرپور میں منگلا ڈیم سے ملحقہ علاقے میں زمین سرکنے سے کئی مکانات دھنس گئے
وزیراعلیٰ کے پی کی ایمل ولی خان کو سکیورٹی فراہم کرنےکی ہدایت
قاہرہ میں غزہ امن مذاکرات پیر سے شروع ہوں گے، اسرائیل، حماس اور قطر کی شرکت متوقع
قطر میں اسرائیلی حملہ، حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیہ منظر عام پر آگئے
یورپ بھر میں غزہ کے حق میں مظاہرے، ہزاروں افراد سڑکوں پر، لندن میں گرفتاریاں
خضدار میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، فتنۃ الہندوستان کے 14 دہشتگرد ہلاک
ینگ ڈاکٹرز کا آوارہ کتوں کیخلاف لاہور ہائیکورٹ سے رجوع
آزاد کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے وفاقی حکومت کی جانب سے تسلیم مطالبات کے نکات جاری کردیے
پی آئی اے نے اپنے برطانوی آپریشن کا باضابطہ اعلان کردیا
ملک میں مزید بارشوں اور بھارت کی جانب سے دریاؤں میں پانی چھوڑے جانے کا امکان
ٹرمپ امن منصوبے پرحماس کا جواب: اسرائیل نے غزہ پر قبضے کا منصوبہ فوری روک دیا
امریکی صدر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں، فلسطین میں جنگ بندی کے قریب ہیں: شہباز شریف
ملک میں حالیہ ہفتے مہنگائی کی شرح میں 0.56 فیصد اضافہ





جسم کے بجائے چینی نوجوانوں میں ٹوتھ ٹیٹوز کا رجحان مقبول، یہ کتنی قیمت پر تیار ہوتے ہیں؟
بھارتی عدالت میں ڈاکٹروں کی رائٹنگ سے متعلق کیس کی سماعت، جج کی انوکھی ہدایت
ثنا جاوید کیساتھ طلاق کی افواہیں؛ شعیب ملک کا ردعمل سامنے آگیا
زور کی جمائی لینے پر برطانوی خاتون کی گردن ’ٹوٹ‘ گئی
گلوکار زوبین گارگ کو کس نے قتل کی سازش کر کے زہر دیا؟
بارش میں اڑتے جہاز پر کھڑے ہو کر خطرناک اسٹنٹ کا عالمی ریکارڈ قائم (ویڈیو)
تعلیم کا حصول کسی بھی عمر میں ممکن، 60 سالہ شخص یونیورسٹی کا طالبعلم بن گیا
اسپینش بحری جہاز کے ملبے سے 10 لاکھ ڈالرز مالیت کا خزانہ برآمد
