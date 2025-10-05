تازہ تر ین
انٹر نیشنل

اسرائیل ابتدائی انخلاء لائن پر متفق، حماس بھی ہو تو جنگ بندی فوری ممکن ہے: ٹرمپ

حماس، اسرائیل اور امریکی وفود کل شرم الشیخ میں مذاکرات کریں گے، قاہرہ سے ملنے والی اطلاع کے مطابق مذاکرات کا محور صدر ٹرمپ کا 20 نکاتی امن منصوبہ ہو گا۔

اس حوالے سے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے اسرائیل ابتدائی انخلاء لائن پر متفق ہو گیا ہے، حماس کے اتفاق پر جنگ بندی فوری طور پر مؤثر ہو سکتی ہے۔

ٹرمپ نے کہا معاہدے میں ہمیں زیادہ لچک کی ضرورت نہیں کیونکہ سب ہی متفق ہیں، کچھ تبدیلیاں تو ہمیشہ ممکن رہتی ہیں۔

امریکی صدر کے مطابق یہ منصوبہ بہت زبردست ہے، ہم امن حاصل کرنے جا رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ 3 ہزار سال میں پہلی بار مشرقِ وسطیٰ کے ایسے عمل کا حصہ بننے پر بہت فخر محسوس کرتا ہوں، وہ برسوں سے ایک منصوبے کے لیے لڑتے رہے ہیں۔

امریکی صدر نے کہا کہ اب مذاکرات ہو رہے ہیں، یرغمالیوں کی فوری واپسی ہو جائے گی، لوگ اس پیش رفت سے بہت خوش ہیں۔


اہم خبریں
ملائیشیا کے وزیراعظم نے ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے پر تحفظات کا اظہار کردیا
انگلی توڑنے جیسے بیان سے نہیں ڈرتے، پنجاب حکومت کا اصل ٹارگٹ وفاق ہے: شرجیل میمن
حماس کا غزہ کا انتظام عبوری فلسطینی انتظامیہ کے سپرد کرنے پر آمادگی، پاکستان کا خیر مقدم
افغانستان سے متعلق 4 ملکی اجلاس 6 اکتوبر کو روس میں ہوگا،افغانستان کی صورتحال پر غور ہوگا
بھارت اور چین کے درمیان 5 سال بعد براہِ راست پروازوں کی بحالی
پیپلز پارٹی اور مریم نواز کے درمیان بڑھتی کشیدگی، وزیراعظم کی نواز شریف سے صلح کرانے کی درخواست
آزاد کشمیر: میرپور میں منگلا ڈیم سے ملحقہ علاقے میں زمین سرکنے سے کئی مکانات دھنس گئے
وزیراعلیٰ کے پی کی ایمل ولی خان کو سکیورٹی فراہم کرنےکی ہدایت
قاہرہ میں غزہ امن مذاکرات پیر سے شروع ہوں گے، اسرائیل، حماس اور قطر کی شرکت متوقع
قطر میں اسرائیلی حملہ، حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیہ منظر عام پر آگئے
یورپ بھر میں غزہ کے حق میں مظاہرے، ہزاروں افراد سڑکوں پر، لندن میں گرفتاریاں
خضدار میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، فتنۃ الہندوستان کے 14 دہشتگرد ہلاک
ینگ ڈاکٹرز کا آوارہ کتوں کیخلاف لاہور ہائیکورٹ سے رجوع
آزاد کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے وفاقی حکومت کی جانب سے تسلیم مطالبات کے نکات جاری کردیے
پی آئی اے نے اپنے برطانوی آپریشن کا باضابطہ اعلان کردیا
ملک میں مزید بارشوں اور بھارت کی جانب سے دریاؤں میں پانی چھوڑے جانے کا امکان





دلچسپ و عجیب
دنیا کا سب سے زیادہ شور شرابے والا خطہ کونسا ہے؟
جسم کے بجائے چینی نوجوانوں میں ٹوتھ ٹیٹوز کا رجحان مقبول، یہ کتنی قیمت پر تیار ہوتے ہیں؟
بھارتی عدالت میں ڈاکٹروں کی رائٹنگ سے متعلق کیس کی سماعت، جج کی انوکھی ہدایت
ثنا جاوید کیساتھ طلاق کی افواہیں؛ شعیب ملک کا ردعمل سامنے آگیا
زور کی جمائی لینے پر برطانوی خاتون کی گردن ’ٹوٹ‘ گئی
گلوکار زوبین گارگ کو کس نے قتل کی سازش کر کے زہر دیا؟
بارش میں اڑتے جہاز پر کھڑے ہو کر خطرناک اسٹنٹ کا عالمی ریکارڈ قائم (ویڈیو)
تعلیم کا حصول کسی بھی عمر میں ممکن، 60 سالہ شخص یونیورسٹی کا طالبعلم بن گیا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain