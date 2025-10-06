تازہ تر ین
تنازعات میں گھرے خلیل الرحمٰن قمر کو ہمایوں سعید کا انوکھا مشورہ

پاکستان شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار ہمایوں سعید نے ڈرامہ نگار خلیل الرحمٰن قمر کو ایک انوکھا مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ انٹرویوز دینا بند کردیں۔

ہمایوں سعید نے یہ بات نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بطور مہمان شرکت کے دوران کہی۔ پروگرام کے دوران ہمایوں سعید نے میزبان تابش ہاشمی اور دیگر شرکا کے سامنے کھل کر بات چیت کی۔

ایک سوال کے جواب میں انہوں نے خلیل الرحمٰن قمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ’’آپ انٹرویوز دینا بند کر دیں، آپ پہلے ہی مشہور ہیں۔‘‘

میزبان تابش ہاشمی نے اس پر مزاح کا رنگ بھرتے ہوئے کہا کہ ’’خاص طور پر رات کے اوقات میں تو ہرگز انٹرویو نہ دیں۔‘‘

تابش ہاشمی نے ہمایوں سے مزید دریافت کیا کہ ’’خلیل الرحمٰن قمر اکثر ناراض رہتے ہیں، کیا آپ سے اب بھی ناراض ہیں؟‘‘ اس پر ہمایوں سعید نے بتایا کہ ’’ابھی ٹھیک ہیں لیکن ماضی میں ایک سال تک ناراض تھے۔‘‘

یہ دلچسپ تبادلہ خیال پروگرام کے دوران ہونے والی عمومی بات چیت کا حصہ تھا، جس میں ہمایوں سعید نے مختلف موضوعات پر کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان کا یہ مشورہ دراصل خلیل الرحمٰن قمر کے ان انٹرویوز کے حوالے سے تھا جن میں وہ کسی نہ کسی بات پر تنازع کا شکار ہو جاتے ہیں۔


