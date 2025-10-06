تازہ تر ین
کھیل

بنگلا دیش نے افغانستان کو ٹی 20 سیریز میں وائٹ واش کردیا

شارجہ: بنگلہ دیش نے افغانستان کے خلاف تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 3-0 سے کلین سویپ کرلیا۔

شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے سیریز کے تیسرے اور آخری میچ میں سیف حسن کی ناقابلِ شکست 64 رنز کی اننگز کی بدولت بنگلادیشی ٹیم نے چھ وکٹوں سے کامیابی حاصل کی۔

 میچ میں افغانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر صرف 143 رنز بنائے۔ ابتدائی اور درمیانی اوورز میں افغان بلے بازوں کو مشکلات کا سامنا رہا، تاہم آخری لمحات میں درویش رسولی اور مجیب الرحمان کی جارحانہ بیٹنگ نے ٹیم کو کچھ بہتر اسکور تک پہنچایا۔

بنگلا دیش کی جانب سے شریف الاسلام، محمد سیف الدین، نسیم احمد اور رشید حسین نے نپی تلی بولنگ کرتے ہوئے حریف بلے بازوں کو کھل کر کھیلنے کا موقع نہ دیا۔ افغانستان کے 8 کھلاڑی 106 کے مجموعی اسکور پر پویلین لوٹ چکے تھے۔

جواب میں بنگلا دیش نے پر اعتماد انداز میں ہدف کا تعاقب شروع کیا۔ تنزید حسن نے ابتدائی اوورز میں جارحانہ بیٹنگ کی، جب کہ سیف حسن نے ایک اینڈ پر ڈٹ کر ٹیم کو فتح کی راہ پر گامزن رکھا۔ تنزید حسن 33 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے مگر سیف حسن نے سات چھکوں اور دو چوکوں کی مدد سے 64 رنز کی ناقابلِ شکست اننگز کھیلی۔

کپتان جاکر علی 11 اور شمیم حسین صفر پر آؤٹ ہوئے لیکن سیف حسن نے نپے تلے انداز میں بیٹنگ کرتے ہوئے ٹیم کو ہدف کے قریب پہنچایا۔ وکٹ کیپر بلے باز نرول حسن نے مسلسل تیسرے میچ میں ناٹ آؤٹ رہتے ہوئے چھکا لگا کر ٹیم کو جیت دلا دی۔

افغانستان کی جانب سے مجیب الرحمان اور اظمت اللہ عمرزئی نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔

اس کامیابی کے ساتھ ہی بنگلہ دیش نے سیریز میں 3-0 سے کلین سویپ مکمل کیا، سیریز کے پہلے ٹی 20 میچ میں بنگلا دیش نے 4 وکٹ اور دوسرے میچ میں 2 وکٹ سے فتح حاصل کی تھی۔


