شعیب ملک نے ثنا جاوید سے علیحدگی کی خبروں کو غلط قرار دیدیا

قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شعیب ملک نے اپنی اہلیہ اداکارہ ثنا جاوید سے علیحدگی کی خبروں کو غلط قرار دے دیا۔
ثانیہ مرزا کے سابق شوہر اپنی تیسری بیوی ثنا جاوید سے علیحدگی کی خبروں پر ایک بار پھر غیر ملکی میڈیا کی سرخیوں میں ہیں۔
پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر و سابق کپتان شعیب ملک نے ایسی خبروں کو سختی سے مستردکرتے ہوئے کہا ہےکہ یہ سب بکواس ہے، الحمد اللہ میری ازدواجی زندگی بہت اچھی اور خوشگوار گزر رہی ہے، میرا بیٹا دبئی میں ہوتا ہے اور میری والدہ سیالکوٹ میں رہتی ہیں، میں کراچی میں رہتا ہوں، پروفیشنل ذمہ داریوں کی وجہ سے مصروفیت رہتی ہے لیکن اس قسم کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔
شعیب ملک کا کہنا تھا کہ مئی میں ہوئی پاک بھارت جنگ کے بعد بھارتی میڈیا پاکستانیوں کو بدنام کرنےکے لیےکوئی نہ کوئی اسکینڈل اچھالتا رہتا ہے۔
شعیب ملک نے کہا کہ اگر ان خبروں میں صداقت ہوتی تو آج ہی میں نے اور ثنا نے انسٹاگرام پر امریکی ریاست کیلیفورنیامیں ایک تفریحی مقام سانٹا مونیکا کی تصاویر کیوں شیئر کیں؟
واضح رہےکہ ان تصاویر میں میاں بیوی خوشگوار موڈ میں دکھائی دے رہے ہیں۔